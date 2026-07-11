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El botín de 80.000 dólares y el ladrón que las cámaras no dejaron escapar

Mientras en uno los delincuentes lograron concretar un robo millonario sin ser vistos, en el otro la tecnología y la rapidez policial frustraron el intento antes de que pudiera consumarse.

En Santa Lucía, una familia sufrió un robo millonario en su vivienda mientras no estaba. En Rawson, un hombre fue detenido cuando intentaba ingresar a un comercio, gracias al monitoreo en tiempo real.

El primer caso es el más grave en términos económicos. La familia Lenzano regresó a su vivienda de Santa Lucía y encontró que delincuentes habían ingresado en su ausencia y se habían llevado prácticamente todo el efectivo y los objetos de valor que guardaban en el inmueble. El botín total supera los 150 millones de pesos entre las distintas divisas y las joyas.

El detalle del robo es contundente: 80.000 dólares en efectivo, 10.000 euros y joyas y relojes valuados en aproximadamente 15.000 dólares adicionales. El hecho de que la familia no estuviera en la vivienda al momento del ilícito es uno de los elementos que UFI delitos especiales, analiza con atención, ya que podría indicar que los delincuentes contaban con información previa sobre la existencia del dinero y los objetos de valor en el interior del inmueble.

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La investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría 5ª, que trabaja para determinar cómo ingresaron los autores al inmueble —si forzaron algún acceso o utilizaron otra modalidad— y para identificar a los responsables. Los efectivos relevan cámaras de seguridad de la zona y recopilan testimonios. Por el momento no hay detenidos y la causa se maneja bajo estricta reserva.

El segundo hecho ocurrió en Villa Krause, sobre Boulevard Sarmiento, en el local de ropa "Tu Facha". Mientras efectivos del Comando Sur realizaban recorridas preventivas, la sala de monitoreo los alertó en tiempo real: un hombre estaba intentando ingresar al comercio para cometer un robo. Por circunstancias que aún se investigan, no logró concretar el ilícito y huyó del lugar.

Con la descripción física y de vestimenta aportada por el operador del Centro de Monitoreo, los uniformados comenzaron un rastrillaje por los alrededores. Lo encontraron a pocas cuadras, en la intersección de calles Alvear y Kennedy: un hombre de 51 años que coincidía exactamente con las características informadas.

Al realizarle un palpado preventivo, encontraron entre sus prendas una tijera con mango rojo, que fue secuestrada como parte de la investigación.

Una nueva consulta con la sala de monitoreo confirmó que se trataba del mismo individuo captado por las cámaras frente al local. El sospechoso fue aprehendido de inmediato y la causa ingresó al procedimiento especial de Flagrancia. Quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Dos casos distintos en sus características y en su desenlace, pero que comparten el denominador de una jornada policial intensa en distintos puntos de la provincia.

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