El botín de 80.000 dólares y el ladrón que las cámaras no dejaron escapar

La investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría 5ª, que trabaja para determinar cómo ingresaron los autores al inmueble —si forzaron algún acceso o utilizaron otra modalidad— y para identificar a los responsables. Los efectivos relevan cámaras de seguridad de la zona y recopilan testimonios. Por el momento no hay detenidos y la causa se maneja bajo estricta reserva.

El segundo hecho ocurrió en Villa Krause, sobre Boulevard Sarmiento, en el local de ropa "Tu Facha". Mientras efectivos del Comando Sur realizaban recorridas preventivas, la sala de monitoreo los alertó en tiempo real: un hombre estaba intentando ingresar al comercio para cometer un robo. Por circunstancias que aún se investigan, no logró concretar el ilícito y huyó del lugar.

Con la descripción física y de vestimenta aportada por el operador del Centro de Monitoreo, los uniformados comenzaron un rastrillaje por los alrededores. Lo encontraron a pocas cuadras, en la intersección de calles Alvear y Kennedy: un hombre de 51 años que coincidía exactamente con las características informadas.

Al realizarle un palpado preventivo, encontraron entre sus prendas una tijera con mango rojo, que fue secuestrada como parte de la investigación.

Una nueva consulta con la sala de monitoreo confirmó que se trataba del mismo individuo captado por las cámaras frente al local. El sospechoso fue aprehendido de inmediato y la causa ingresó al procedimiento especial de Flagrancia. Quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Dos casos distintos en sus características y en su desenlace, pero que comparten el denominador de una jornada policial intensa en distintos puntos de la provincia.