Milei reunirá a legisladores LLA para avanzar con la reforma del Banco Central

En la reunión participarán el equipo legislativo que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de dirigentes como Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem, Ignacio Devitt y Fabián Fernández.

El proyecto es elaborado por el presidente junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La agenda de la semana

La actividad oficial comenzará el lunes a las 11, cuando el jefe de Gabinete reciba en la Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

El martes 14 de julio está prevista una reunión de la Mesa Política del Gobierno y, posteriormente, a las 11, el vocero presidencial brindará una conferencia de prensa.

En tanto, el jueves 16 de julio, Karina Milei encabezará un encuentro con legisladores de La Libertad Avanza de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Ese mismo día, a las 19, el presidente Javier Milei participará del acto por un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio, donde se espera que pronuncie un discurso centrado en el rumbo económico y las reformas impulsadas por el Gobierno.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las iniciativas que la Casa Rosada considera estratégicas para la segunda etapa de su programa económico y que buscará debatir en el Congreso en las próximas semanas.