Argentina - Inglaterra, cuándo se juega la semifinal

En cuartos le tocó sufrir contra Noruega. Como ya le sucedió contra RD Congo, empezó perdiendo por un gol espectacular de Andrea Schjelderup. Unos minutos después empato Bellingham, y el partido, no sin sufrimiento, necesitó la media hora de a prórroga. En ese tiempo Bellingham se adelantó en un rechace de Nyland y marcó el segundo, propulsando así a los suyos a semifinales.

Argentina, por su parte, tuvo una impecable fase de grupos a lomos de un extraordinario Leo Messi. El rosarino marcó los tres goles del 3-0 contra Argelia en la primera semana y los dos contra Austria, a la que Argentina venció por 2-0 asegurando así su clasificación. En el último partido no empezó de titular, pero igualmente entró en el campo para marcar el 1-3 contra Jordania y lograr así los nueve puntos sobre nueve de la primera fase.

Esa superioridad del grupo no se ha visto continuada en las fases eliminatorias. Contra Cabo Verde, Argentina sufrió. El partido terminó empatado a uno, Cabo Verde puso el 2-2 en la prórroga y solo el gol en propia de Borges puso el 3-2 y evitó a la albiceleste tener que ir a la tanda de penaltis. Contra Egipto el drama fue todavía más acusado, pues en el minuto 78 los de Scaloni perdían por 0-2, pero una remontada mágica en menos de un cuarto de hora les terminó dando la victoria por 3-2 y el pase a cuartos de final. Ante Suiza, volvió a sufrir y fue a los tiempos suplementarios, pero un golazo de Julián Álvarez le dio el pasaje.

Historial

El Inglaterra-Argentina de la Copa Mundial de México 1986 bien puede ser el partido más famoso de la historia. En aquella victoria de cuartos de final se dieron dos de los goles más célebres de Maradona: la mano de Dios, que fue el 1-0, y el gol del siglo, que puso el 2-0 para los sudamericanos, que terminarían siendo campeones.

Es el más célebre, pero no el único, pues Argentina e Inglaterra tienen una larga historia de enfrentamientos en la Copa Mundial. El primer duelo fue en 1962, en la fase de grupos, y terminó con una victoria por 3-1 de los europeos. Cuatro años más tarde los ingleses volvieron a ganar, en cuartos de final, en este caso por 1-0 en un partido recordado por la expulsión de Rattin, el capitán de la albiceleste.

Tras 1986, se han enfrentado dos veces más, siempre en partidos igualados. En 1998 venció Argentina por 6-5 en los penaltis de los octavos de final, luego de un infartante 2 a 2. También es muy célebre en este cruce una expulsión, la de Beckham. Cuatro años más tarde se volvieron a enfrentar, en la fase de grupos, un partido en el que los ingleses ganaron 0-1 con gol, precisamente, de David Beckham.