Cuatro condenados por robos y encubrimiento en Pocito y Capital

Una vez dentro de la propiedad, perteneciente a Guido Antonio Petrignani, sustrajeron una bomba de agua, dos inodoros y un machete de corte para carne.

La audiencia se realizó el 6 de marzo y fue presidida por el juez de Garantías Mariano Carrera, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado. Ambos imputados fueron condenados por robo simple, en calidad de autores, y además se declaró su reincidencia.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, dirigida por la fiscal Paula Aarredondo.

Encubrimiento tras un robo en Capital

En otra causa judicial, dos hombres fueron condenados por encubrimiento por receptación tras ser encontrados con elementos que habían sido robados de una obra en construcción en la ciudad de San Juan.

El caso se originó el 13 de febrero de 2025, cuando Santiago Latif, propietario de una obra ubicada en Roger Balet 276 Sur, denunció que desconocidos habían violentado una puerta de madera y sustraído distintos materiales de construcción, entre ellos rollos de cables, alambres, tornillos y herramientas.

A la denuncia se sumó Marcelo Alfredo Acosta Cantero, albañil de la obra, quien también constató el faltante de un motor de hormigonera, cables, pinzas y herramientas varias, luego de que personas desconocidas violentaran el cierre perimetral del lugar.

Mientras los damnificados realizaban la denuncia, la Policía advirtió que el día anterior había interceptado en la vía pública a personas que transportaban elementos coincidentes con los denunciados. Primero, personal del Comando Urbano interceptó en Roger Balet y Colombia a Miguel Alejandro Oro Castro, quien llevaba una bolsa con distintos objetos cuya procedencia no pudo justificar.

Minutos después, efectivos de Comisaría 4ª interceptaron en Avenida Libertador y Echeverría a Mario Chicagual y Federico Eric Castro Herrera, quienes también transportaban herramientas y elementos similares a los denunciados.

La causa avanzó y finalmente, el 6 de marzo de 2026, se realizó un juicio abreviado en el que se declaró culpables a Oro Castro Miguel Alejandro y Castro Herrera Federico Eric por el delito de encubrimiento por receptación. Oro Castro fue condenado a siete meses de prisión efectiva, mientras que Castro Herrera recibió seis meses de prisión efectiva.

Además, el tribunal resolvió unificar las penas con condenas previas, por lo que las penas finales quedaron fijadas en cuatro años y tres meses de prisión para Oro Castro, y dos años y seis meses de prisión para Castro Herrera.

La investigación de este caso estuvo a cargo del fiscal Leonardo Villalba.