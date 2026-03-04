Ignoró las advertencias y le clausuraron una fiesta con 400 chicos en Pocito

El saldo de los operativos

Además de lo ocurrido en Pocito, los controles se extendieron por toda la provincia, dejando un saldo de 4 clausuras y varias notificaciones:

Pocito (Zona Sur): Clausura de Finca La Delfina (400 personas) y La Morada del Médano (50 personas), ambas del mismo dueño.

Zona Norte: 1 acta de notificación.

Zona Centro: 2 actas de notificación.

Un vacío legal sin responsables

El UPD en San Juan sigue siendo un fenómeno "sin dueño". Aunque en algunos de estos eventos no se detectó consumo de alcohol, la problemática de fondo persiste: casas quinta que ofrecen servicios de fiesta sin estar habilitadas para tal fin, advirtió a sanjuan8.com el comisario Guillermo Gelves.

Al no haber límites de colegios ni un registro de responsables adultos, estos festejos quedan en un vacío legal donde nadie se hace cargo de la seguridad de los menores. "Es necesario que esto se regule; hoy por hoy no hay límites de adolescentes ni nadie que responda si algo sucede", señalaron desde el área de control.