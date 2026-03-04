"
Ignoró las advertencias y le clausuraron una fiesta con 400 chicos en Pocito

A pesar de las notificaciones previas por falta de habilitación, el propietario de la Finca La Delfina siguió adelante con el festejo del UPD.

La madrugada del miércoles 4 de marzo dejó al descubierto la cara más compleja del Último Primer Día (UPD): la falta de límites y el incumplimiento deliberado de las normas. El caso más resonante ocurrió en Pocito, donde la Finca La Delfina fue clausurada tras ignorar las advertencias oficiales.

Según fuentes oficiales, el propietario del lugar, identificado como Matías Morales, ya había sido advertido previamente de que no podía realizar el evento por carecer de las habilitaciones municipales necesarias para reuniones masivas. Sin embargo, no le importó y abrió las puertas de la finca para recibir a unos 400 adolescentes.

Las intervenciones comenzaron temprano, cerca de las 23:00 horas, cuando los grupos de estudiantes empezaron a llegar al predio. La policía actuó con rapidez para frenar el desarrollo del festejo antes de que la situación se tornara incontrolable.

El saldo de los operativos

Además de lo ocurrido en Pocito, los controles se extendieron por toda la provincia, dejando un saldo de 4 clausuras y varias notificaciones:

  • Pocito (Zona Sur): Clausura de Finca La Delfina (400 personas) y La Morada del Médano (50 personas), ambas del mismo dueño.

  • Zona Norte: 1 acta de notificación.

  • Zona Centro: 2 actas de notificación.

Un vacío legal sin responsables

El UPD en San Juan sigue siendo un fenómeno "sin dueño". Aunque en algunos de estos eventos no se detectó consumo de alcohol, la problemática de fondo persiste: casas quinta que ofrecen servicios de fiesta sin estar habilitadas para tal fin, advirtió a sanjuan8.com el comisario Guillermo Gelves.

Al no haber límites de colegios ni un registro de responsables adultos, estos festejos quedan en un vacío legal donde nadie se hace cargo de la seguridad de los menores. "Es necesario que esto se regule; hoy por hoy no hay límites de adolescentes ni nadie que responda si algo sucede", señalaron desde el área de control.

