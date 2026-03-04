La madrugada del miércoles 4 de marzo dejó al descubierto la cara más compleja del Último Primer Día (UPD): la falta de límites y el incumplimiento deliberado de las normas. El caso más resonante ocurrió en Pocito, donde la Finca La Delfina fue clausurada tras ignorar las advertencias oficiales.
Ignoró las advertencias y le clausuraron una fiesta con 400 chicos en Pocito
A pesar de las notificaciones previas por falta de habilitación, el propietario de la Finca La Delfina siguió adelante con el festejo del UPD.