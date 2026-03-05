Una denuncia por violencia derivó en hallazgo de 17 plantas de cannabis

image

Las primeras averiguaciones indicaron que el hombre no contaba con la autorización correspondiente para el cultivo de cannabis, por lo que se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.

Tras consultar con la fiscalía federal, se autorizó el secuestro de 17 plantas de cannabis sativa, que presentaban una altura estimada de entre uno y tres metros. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia Federal mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Hallaron reptiles y arañas en una vivienda de Capital

En paralelo, en las últimas horas se llevó adelante otro procedimiento policial en la ciudad de San Juan, esta vez vinculado a la tenencia irregular de animales.

La intervención fue realizada por personal de la Policía Rural en una propiedad ubicada en el cruce de las calles Corrientes y Rivadavia, en Capital. El operativo se concretó tras una investigación que indicaba la posible presencia de animales mantenidos en condiciones de encierro y de manera ilegal.

image

Al ingresar al lugar, los efectivos encontraron una importante cantidad de ejemplares: 19 serpientes, 39 lagartos conocidos como gecos crestados y 11 arañas.

Durante el procedimiento también se detectó la presencia de cuatro armas cortas y una larga, aunque se constató que se trataba de armas de gas y de tipo psp. Como resultado del operativo, el propietario del inmueble, identificado como Brian Alexis Flores, de 41 años, fue notificado de que quedaba vinculado a una causa judicial.

En tanto, personal de la Secretaría de Ambiente intervino en el procedimiento y trasladó algunos de los animales hallados. Entre ellos, dos tarántulas y dos serpientes que forman parte de la fauna autóctona de la provincia.