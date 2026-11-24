La disputa no terminó allí. De acuerdo con los testimonios reunidos por los investigadores, horas después tres integrantes de la familia Díaz llegaron hasta una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, donde Gil Carrizo se encontraba junto a un amigo y otras personas.

En el lugar, que tiene un sector exterior tipo cochera y patio, se produjo un nuevo enfrentamiento. La pelea habría comenzado en la vereda y continuado hacia el interior de la propiedad. En medio de la gresca, Isaías Díaz, de 21 años, habría efectuado el disparo que terminó con la vida del joven.

Schiattino precisó que el proyectil ingresó por el lado izquierdo del cuello de Gil Carrizo, siguió una trayectoria ascendente y quedó alojado en la zona frontal de la cabeza.

Tres amigos de la víctima presenciaron directamente el ataque y sus testimonios son, por ahora, uno de los principales elementos con los que cuenta la Fiscalía para reconstruir lo ocurrido.

la víctima

La investigación no cuenta con registros de cámaras de seguridad del lugar. Los pesquisas lograron recuperar el proyectil durante la autopsia, pero todavía deben determinar su calibre mediante una pericia del laboratorio del Complejo Científico Forense.

Los tres sospechosos se entregaron y quedaron detenidos

Después del ataque, los tres hombres escaparon en un Fiat Palio bordó con manchas blancas. La Fiscalía ordenó allanamientos para encontrarlos, aunque los primeros procedimientos no dieron resultados positivos. Finalmente, el lunes por la mañana, alrededor de las 9, se presentaron voluntariamente ante las autoridades junto a su abogado defensor, Gabriel Rosales.

Se trata de Isaías Jorge Díaz, señalado como el presunto autor del disparo; su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45 años; y su tío, Emanuel Sebastián Díaz, de 37. Los tres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

La situación penal de cada uno todavía debe definirse. Para Isaías Díaz, Schiattino adelantó que la Fiscalía buscará una imputación por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Respecto de su padre y su tío, el investigador indicó que todavía analizan qué participación tuvo cada uno y qué cargos podrían corresponderles.

Entre las figuras que se evalúan aparecen una posible violación de domicilio y lesiones, además del grado de intervención en el ataque.

La audiencia de formalización será el próximo paso de la causa. La Fiscalía prevé solicitarla y estima que podría concretarse entre el miércoles y el jueves, cuando se conocerán los cargos que se les atribuirán formalmente a los tres detenidos.

Por el momento, hay dos elementos centrales que continúan sin aparecer: el arma utilizada en el homicidio y el Fiat Palio en el que escaparon después del ataque.

La investigación también busca precisar las circunstancias del primer enfrentamiento y el vínculo entre los involucrados, que, según confirmó el fiscal, se conocían y eran vecinos de la zona.