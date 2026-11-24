Fue la especialista en moda Mery Folgar quien explicó que "Tini y De Paul pusieron reglas estrictas de cómo tienen que ir vestidos sus invitados, el famoso dress code". Y si bien dijo que figuras de semejante talla tienen una wedding planner, señaló que "estas organizadoras de bodas hacen su trabajo en función de lo que los novios quieren".

De esta manera, Folgar confesó que el código de vestimenta establecido por Tini y De Paul "se filtró por los invitados". "Se les mandó un mail con un link privado e instrasferible de un excel de 20 hojas con todas las sugerencias que pueden usar ese día", detalló.

Asimismo, la especialista señaló que hay referencias de vestimenta tanto para hombres como para mujeres, y remarcó que "lo polémico es que todas las referencias son de 'it girls', todas muchachas muy hegemónicas".

Cómo será el código de vestimenta para la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Así, de acuerdo a la información de Folgar, se supo que el dress code para la boda de Tini Stoeesel y Rodrigo de Paul es "muy específico". Fue allí que reveló que será "de la época de los '90 y principios del 2000, onda 'Met Gala' (gala benéfica muy importante que se hace todos los años en Nueva York, a la que van las personalidades más importantes del mundo)".

Asimismo, aclaró que la especificidad no tiene que ver tanto con los colores, donde está permitida toda la paleta e incluso los metalizados, las transparencias, las puntillas y los encajes.

Teniendo en cuenta que la cantante organizó -y guionó- la boda como si fuese un show de Futttura, en base a tres películas de Disney que tienen que ver con su historia de amor, la idea es que la fiesta de casamiento sea tipo "red carpet", según las indicaciones de las tarjetas personales e intransferibles que recibieron cada uno de los invitados al casamiento de Tini y De Paul.

En tanto, Folgar remarcó que por lo general lo que se pasa es el dress code femenino, pero en este caso como la pareja es tan fashionista, para esta boda se pasó un código de vestimenta para hombres y para mujeres, con modelos "muy hegemónicos". Fue allí que mencionó como ejemplo masculino a Brad Pitt, entre otros famosísimos nombres de Hollywood. "Trajes descontracturados, puede ser cono o sin corbata. La idea es que sea canchero, con onda, juvenil", especificó.

Sabiendo que son todas megafiguras las que van a asistir a la boda de Tini y Rodrigo de Paul, tales como Leo Messi y Antonela Roccuzzo, o posiblemente Chris Martin de Coldplay, Lali Espósito o María Becerra que saben perfectamente cómo vestirse para un evento de estas características, Folgar concluyó explicando que este código se establece para "que haya una coherencia estética".