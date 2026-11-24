Vivac 1: Complejo El Pinar, en Rivadavia. También será sede de las verificaciones administrativas y técnicas.
Vivac 2: Plaza de Media Agua, en el departamento Sarmiento.
Largada simbólica y cierre: Parque de Rivadavia, donde también se utilizará el anfiteatro para las reuniones informativas (briefings).
CRONOGRAMA Y RECORRIDO POR ETAPAS
Miércoles 25 de noviembre
De 09:00 a 14:00: Verificaciones administrativas y técnicas.
14:00: Reunión del Jurado.
15:00: Reunión de pilotos y briefing de la Etapa 1.
Lugar: Complejo El Pinar, Rivadavia.
16:00: Largada de la Etapa 1.
Recorrido: Rivadavia – Albardón.
Distancia total: 90 kilómetros.
Especiales: 55 kilómetros.
Enlaces: 35 kilómetros.
20:30: Briefing.
21:00: Largada simbólica.
Lugar: Anfiteatro y Parque de Rivadavia.
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
07:40: Largada de la Etapa 2.
21:00: Briefing.
Recorrido: Rivadavia – Mogna.
Distancia total: 330 kilómetros.
Especiales: 290 kilómetros.
Enlaces: 40 kilómetros.
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
07:40: Largada de la Etapa 3.
21:00: Briefing.
Recorrido: Rivadavia – Albardón, con rumbo a Media Agua.
Distancia total: 260 kilómetros.
Especiales: 235 kilómetros.
Enlaces: 25 kilómetros.
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
07:30: Largada de la Etapa 4.
21:00: Briefing.
Recorrido: Media Agua – Difunta Correa.
Distancia total: 275 kilómetros.
Especiales: 185 kilómetros.
Enlaces: 90 kilómetros.
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
08:30: Largada de la Etapa 5.
Recorrido: Media Agua – Rivadavia, con llegada al Parque de Rivadavia.
Distancia total: 153 kilómetros.
Especiales: 140 kilómetros.
Enlaces: 13 kilómetros.
16:30: Premiación y cierre de la competencia.