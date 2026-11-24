Por su parte, Alejandro Miller, en representación de CREAR Minería SGR, participó del panel “Garantías que abren oportunidades”, donde se analizó el papel de las sociedades de garantía recíproca para facilitar el acceso al crédito, mejorar las condiciones de financiamiento y acompañar a las PyMEs que buscan integrarse a grandes proyectos de inversión.

La agenda continuó el 20 de noviembre con la participación de Laura Rópolo, asesora de la Unidad Minera de Grupo Petersen, quien moderó el panel “Tres sectores, una misma economía”. El encuentro reunió a referentes de la minería, la agroindustria y la tecnología para analizar los vínculos entre estas actividades y las posibilidades de desarrollo para las empresas de San Juan.

La participación de Unidad Minera también incluyó rondas de negocios e inversiones y mesas sectoriales con empresas y proveedores mineros. Estos espacios permitieron intercambiar propuestas, establecer contactos e identificar necesidades de financiamiento dentro de la cadena de valor minera.

Con más de 20 años de experiencia de Banco San Juan acompañando al sector minero, Unidad Minera articula las capacidades financieras y el conocimiento especializado de las empresas de Grupo Petersen. Esta propuesta incluye soluciones bancarias, garantías a través de CREAR Minería SGR y herramientas orientadas a acompañar a las empresas en las distintas etapas de sus proyectos.

La participación en el FNS Forum 2026 permitió compartir estas herramientas con empresas, proveedores e instituciones, y continuar trabajando en alternativas de financiamiento que contribuyan al desarrollo de la actividad minera y de la economía de San Juan.