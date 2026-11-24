Cómo sería la boleta para elegir gobernador y diputados

La papeleta provincial estará organizada en filas horizontales. Cada una corresponderá a una agrupación política que tenga listas oficializadas ante el Tribunal Electoral Provincial. Los espacios asignados a cada fuerza deberán tener las mismas dimensiones y respetar un diseño uniforme.

En la primera columna aparecerán el nombre de la agrupación, su número de lista y el símbolo o logotipo partidario. También se incluirá la fotografía del candidato a gobernador y un casillero identificado como «VOTO LISTA COMPLETA». Si el elector marca esa opción, estará eligiendo a todos los candidatos de esa agrupación en las categorías provinciales.

A continuación, la boleta estará dividida en tres tramos: gobernador y vicegobernador, diputados proporcionales y diputado departamental. Cada uno tendrá un casillero para que el votante pueda marcar su preferencia.

Por ejemplo, una persona podría elegir la fórmula para gobernador de un partido, marcar una lista de diputados proporcionales de otra agrupación y seleccionar un candidato a diputado departamental de un tercer espacio. La propuesta permite separar esas decisiones y no obliga a acompañar a una misma fuerza en todos los cargos.

El tramo de diputados proporcionales mostrará los nombres de los candidatos, con los primeros tres destacados en una tipografía de mayor tamaño.

Por cuestiones de espacio, el proyecto permite que no aparezca la nómina completa, pero establece que deberán figurar al menos los primeros seis. El listado íntegro estará disponible en afiches dentro del cuarto de votación.

En el caso del diputado departamental, se incluirán el candidato titular y sus suplentes, además de una fotografía color del primero de ellos. Para gobernador también se prevé la imagen del candidato.

Qué aparecería en la boleta municipal

La segunda papeleta estará destinada a elegir intendente y concejales. Su diseño seguirá una lógica similar, aunque tendrá solamente dos tramos de cargos.

En la primera columna se identificará a la agrupación política, su número de lista y su símbolo partidario. También tendrá un casillero para votar la lista completa. Después aparecerán los candidatos a intendente y, en otra columna, los postulantes al Concejo Deliberante.

En el tramo de concejales, los primeros tres candidatos estarán resaltados con una tipografía más grande. Por cuestiones de espacio, podrán omitirse algunos nombres de titulares y suplentes, pero deberán figurar al menos los primeros cinco. La nómina completa estará exhibida en afiches dentro del cuarto de votación.

Al igual que en la elección provincial, el votante podrá elegir por separado. Por ejemplo, podrá marcar un candidato a intendente de una agrupación y una lista de concejales de otra. Si prefiere acompañar a todos los postulantes de un mismo espacio, tendrá disponible la opción «VOTO LISTA COMPLETA».

El proyecto también establece que, si una agrupación no presenta candidatos para alguna categoría, ese espacio no será ocupado por otra fuerza: quedará en blanco y deberá llevar la leyenda «NO POSTULÓ» o una expresión similar.

La Boleta Única de Sufragio tendrá casilleros junto a cada categoría para que el elector indique su elección con una cruz, una tilde u otro símbolo similar. Esos espacios deberán tener al menos cinco milímetros por cinco milímetros y ser iguales para todas las agrupaciones políticas.

El diseño deberá incluir el año de la elección, la sección y el circuito electoral y el número de mesa. En el reverso tendrá un espacio para las firmas de las autoridades de mesa y los fiscales partidarios, las instrucciones para votar y las indicaciones para doblar la papeleta.

También incorporará un código de barras, un sistema QR u otro mecanismo digital para verificar su autenticidad y su pertenencia a la mesa electoral. El presidente de mesa deberá firmar el reverso al momento de entregar la boleta al elector.

El texto establece que la impresión será en español, sobre papel no transparente y con una tipografía legible. La dimensión mínima prevista es de 42 centímetros de ancho por 29,7 centímetros de alto. El tamaño definitivo podrá ser mayor, según la cantidad de agrupaciones que participen y las categorías que deban incluirse.

La papeleta tendrá líneas punteadas que indicarán dónde doblarla. El objetivo es que, una vez plegada en cuatro partes, pueda introducirse en la urna sin que se vea la opción elegida.

Qué pasaría con las listas completas

Uno de los puntos que contempla el proyecto es que no todos los candidatos necesariamente aparecerán impresos en la boleta. La cantidad de nombres visibles dependerá del espacio disponible y de las reglas establecidas para cada categoría.

Por eso, las listas completas también deberán exhibirse en afiches dentro del cuarto de votación. En el caso de los diputados proporcionales, la papeleta podrá mostrar los primeros seis candidatos; para concejales, al menos los primeros cinco.

La iniciativa establece que, cuando el elector marque una lista para esos cargos, su voto comprenderá a todos los integrantes de la nómina oficializada, aunque algunos nombres no estén impresos en la boleta.

El diseño definitivo y el tamaño de las papeletas quedarán sujetos a la reglamentación del Tribunal Electoral Provincial, que deberá garantizar espacios iguales para todas las agrupaciones.

La Boleta Única de Sufragio forma parte del proyecto de reforma electoral de 198 artículos que el Ejecutivo presentó en la Legislatura. La iniciativa todavía debe ser debatida y aprobada por los diputados. Por lo tanto, este es el mecanismo que propone el Gobierno, no un sistema que ya esté confirmado para las próximas elecciones.