Y agregó: “Eran cinco policías vestidos de negro, con la cara tapada, sin ningún tipo de identificación, no es fácil identificar concretamente qué hizo cada uno. Sí estamos seguro que los cuatro imputados le profirieron golpes en distintas partes del cuerpo a Jara y eso le ocasionó la muerte. Testigos presenciales manifestaron que le faltaba el aire y también las filmaciones de la Comisaría en la puerta, donde se ve cómo baja del móvil (Jara), en un estado que no es normal, lo hace tambaleando y los otros contraventores lo iban ayudando, por eso sostenemos que los cuatro imputados han tenido participación en este delito”, finalizó.

UN POLICÍA LIBERADO Y CINCO IMPUTADOS: CUÁLES SON LOS DELITOS

A minutos de comenzar la audiencia, fue liberado el agente Matías Lucero, por falta de pruebas en su contra. El fiscal remarcó que hasta el momento no hay elementos que lo vinculen con la golpiza a Jara.

El sargento Juan Eduardo Zamora y los cabos Arnaldo Zalazar, Juan Recio y Nicolás Godoy, fueron imputados por los delitos: allanamiento ilegal; incumplimiento de los deberes de funcionario público; privación ilegítima de la libertad; falsedad ideológica; y homicidio agravado por la condición funcional del autor, en calidad de coautor. Con estos cargos, se enfrentan a un posible pena de prisión perpetua.

En tanto que el suboficial inspector Emiliano Cabra fue imputado por falsedad ideológica; incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal. Por estos delitos, se enfrenta a una pena de prisión de cumplimiento condicional, es decir sin prisión, e inhabilitación para cumplir cargos públicos.

Para esto se determinó un plazo de 1 año para la investigación penal preparatoria.

LOS POLICÍAS QUEDARON DETENIDOS

Con estos delitos, la jueza hizo lugar al pedido de la Fiscalía y los cuatro policías imputados por los delitos más gravosos, Juan Zamora, Arnaldo Zalazar, Juan Recio y Nicolás Godoy, permanecerán 4 meses en prisión preventiva.

El quinto policía imputado, Cabra, si bien enfrenta cargos que son de prisión condicional y no correspondería que permanezca detenido durante el proceso, se determinó que hay riesgo cierto de entorpecer la investigación. Por esto, es que permanecerá durante 3 meses en prisión preventiva.

CÁMARA GESELL: TESTIMONIO CLAVE DE UN MENOR

La magistrada dio lugar al pedido del MPF sobre un adelanto de prueba clave para el proceso. Se trata de una entrevista videograbada a una menor de 14 años que estaba en el domicilio donde ocurrieron los hechos, y podrá dar testimonio presencial de lo sucedido la noche del 14 de noviembre. La Cámara Gesell está fijada para este viernes, a las 17, en ANIVI, con la participación de las partes.

En tanto que no se descarta que con el avance de la investigación se pueda solicitar el testimonio de otros menores que también estuvieron en el lugar del hecho.

¿MÁS IMPUTADOS?

Con el avance de la investigación, la Fiscalía no descarta que puedan sumarse imputados a la causa.

Por un lado, efectivos policiales que estuvieron en el lugar, lo cual no significa que participaron del hecho. Sin embargo, podrían ser citados, entrevistados y, en caso de ser necesario, detenidos y formalizados.

Por otro, entrevistaron a un médico del hospital Giordano y analizaron la historia clínica de Jara. El profesional habría manifestado a la Justicia que el paciente tenía todos los parámetros normales. Sin embargo, lo evaluado será materia de análisis por parte de las médicas legistas de la UFI Delitos Especiales quienes estudiarán la situación en la que se encontraba la víctima cuando fue examinado tanto por personal de la ambulancia como por el médico. Ante esto, no descarta futuras imputaciones.