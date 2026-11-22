Al llegar a la intersección de Ruta 20 y avenida De los Ríos, en Caucete, el vehículo giró hacia el oeste y terminó impactando contra un poste metálico del tendido eléctrico.

La consecuencia fue fatal para la acompañante. Nadia murió en el lugar, mientras que Gareis sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladada al Hospital Rawson.

La acusación por el choque fatal

Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, quien sostuvo que la conductora incumplió obligaciones previstas en la Ley Nacional de Tránsito, vinculadas con la precaución al circular y el mantenimiento del dominio del vehículo.

La causa se desarrolló bajo la calificación de homicidio culposo, una figura penal que contempla la muerte provocada por una conducta imprudente, negligente o antirreglamentaria, sin intención de causar ese resultado.

La familia de Narváez Oropel participó del proceso como querellante, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Ludmila Derka.

El juicio también atravesó dificultades antes de comenzar. El inicio del debate se demoró por distintos planteos vinculados con la defensa técnica de Gareis y por un recurso de casación que se encontraba pendiente de resolución.

Con la sentencia dictada, la conductora recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y quedó inhabilitada para manejar durante cinco años. Los fundamentos que explicarán los argumentos del juez Pablo León se conocerán el 12 de diciembre.