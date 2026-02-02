"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > contramano

Desconcierto: circuló en contramano por calle Santa Fe y General Acha

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana de este lunes. La Policía interceptó al conductor y labró el acta correspondiente, aunque aún se desconoce por qué perdió el sentido de circulación.

Un peligroso episodio sorprendió a peatones y automovilistas en pleno corazón de la ciudad de San Juan. Alrededor de las 8:00 hs, un conductor fue detectado circulando en contramano por la intersección de las calles Santa Fe y General Acha.

Personal policial que se encontraba de guardia en las inmediaciones llegó rápidamente al lugar para intervenir. Tras detener la marcha del vehículo y evitar posibles accidentes, los efectivos procedieron a labrar el acta de infracción pertinente.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el conductor sufrió una descompensación, una distracción o si se encontraba bajo algún estado que le impidiera comprender las normas de tránsito. El hecho generó demoras y sorpresa entre quienes iniciaban su jornada laboral en la zona.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar