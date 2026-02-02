Desconcierto: circuló en contramano por calle Santa Fe y General Acha

Personal policial que se encontraba de guardia en las inmediaciones llegó rápidamente al lugar para intervenir. Tras detener la marcha del vehículo y evitar posibles accidentes, los efectivos procedieron a labrar el acta de infracción pertinente.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el conductor sufrió una descompensación, una distracción o si se encontraba bajo algún estado que le impidiera comprender las normas de tránsito. El hecho generó demoras y sorpresa entre quienes iniciaban su jornada laboral en la zona.