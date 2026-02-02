Un peligroso episodio sorprendió a peatones y automovilistas en pleno corazón de la ciudad de San Juan. Alrededor de las 8:00 hs, un conductor fue detectado circulando en contramano por la intersección de las calles Santa Fe y General Acha.
San Juan 8 > San Juan > contramano
Desconcierto: circuló en contramano por calle Santa Fe y General Acha
El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana de este lunes. La Policía interceptó al conductor y labró el acta correspondiente, aunque aún se desconoce por qué perdió el sentido de circulación.