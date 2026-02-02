San Juan vivió una jornada con intensa actividad sísmica este lunes, con el registro de al menos cinco movimientos entre la madrugada y la mañana, según datos oficiales del monitoreo sísmico. En todos los casos, se trató de eventos de profundidad intermedia a profunda, lo que explica la baja intensidad con la que fueron percibidos en superficie.
Actividad sísmica: cinco movimientos en menos de doce horas
Durante la madrugada y la mañana de este lunes se registraron al menos cinco sismos en San Juan. El de mayor magnitud fue de 4,5, con epicentro en la cordillera y sin daños.