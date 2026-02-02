"
Actividad sísmica: cinco movimientos en menos de doce horas

Durante la madrugada y la mañana de este lunes se registraron al menos cinco sismos en San Juan. El de mayor magnitud fue de 4,5, con epicentro en la cordillera y sin daños.

San Juan vivió una jornada con intensa actividad sísmica este lunes, con el registro de al menos cinco movimientos entre la madrugada y la mañana, según datos oficiales del monitoreo sísmico. En todos los casos, se trató de eventos de profundidad intermedia a profunda, lo que explica la baja intensidad con la que fueron percibidos en superficie.

El primer temblor ocurrió a las 2.48, con una magnitud de 2,6 y una profundidad de 103 kilómetros. El epicentro se ubicó a 13 kilómetros al sur de Talacasto, a 36 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan y a 57 kilómetros al noroeste de Caucete, en las coordenadas -31.217 de latitud y -68.595 de longitud.

Casi una hora después, a las 3.47, se registró el segundo sismo, que alcanzó una magnitud de 2,9 y una profundidad de 107 kilómetros. En este caso, el epicentro se localizó a 10 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, a 36 kilómetros al noroeste de Caucete y a 43 kilómetros al sur de Talacasto, con coordenadas -31.501 de latitud y -68.623 de longitud.

El tercer movimiento, el de mayor magnitud, se produjo a las 10.40. Fue de 4,5 y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al oeste de Las Cuevas, también ubicado a 83 km al norte de Santiago y a 89 km al sur del Cerro Mercedario, con coordenadas -32.745 de latitud y -70.409 de longitud. La profundidad fue de 113 kilómetros, lo que determinó que se sintiera de manera leve en distintos puntos de San Juan y Mendoza.

De acuerdo con la escala Mercalli Modificada, la intensidad fue de II a III, perceptible por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin daños.

Además, se informaron un cuarto y quinto sismo, ambos de magnitud 3,0, registrados durante la mañana. Uno de ellos ocurrió a las 10.35 y el otro a las 08.58, ambos con epicentro en territorio sanjuanino. Hasta el momento, no se reportaron consecuencias materiales ni personas afectadas.

Desde los organismos oficiales recordaron que San Juan se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y remarcaron la importancia de mantener medidas de prevención, aunque aclararon que los movimientos registrados no representaron riesgo para la población.

