Actividad sísmica: cinco movimientos en menos de doce horas

image

El tercer movimiento, el de mayor magnitud, se produjo a las 10.40. Fue de 4,5 y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al oeste de Las Cuevas, también ubicado a 83 km al norte de Santiago y a 89 km al sur del Cerro Mercedario, con coordenadas -32.745 de latitud y -70.409 de longitud. La profundidad fue de 113 kilómetros, lo que determinó que se sintiera de manera leve en distintos puntos de San Juan y Mendoza.

image

De acuerdo con la escala Mercalli Modificada, la intensidad fue de II a III, perceptible por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin daños.

Además, se informaron un cuarto y quinto sismo, ambos de magnitud 3,0, registrados durante la mañana. Uno de ellos ocurrió a las 10.35 y el otro a las 08.58, ambos con epicentro en territorio sanjuanino. Hasta el momento, no se reportaron consecuencias materiales ni personas afectadas.

Desde los organismos oficiales recordaron que San Juan se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y remarcaron la importancia de mantener medidas de prevención, aunque aclararon que los movimientos registrados no representaron riesgo para la población.