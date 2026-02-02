"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > violencia de género

Imputaron a un oficial por presuntas lesiones en un caso de violencia de género

Un oficial de la Policía de San Juan fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, tras una denuncia de su expareja. El juez ordenó restricciones de contacto y fijó tres meses de investigación.

Un oficial de la Policía de San Juan quedó formalmente imputado por el presunto delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia de género, en una causa iniciada a partir de la denuncia de su expareja, una mujer de 34 años.

La presentación judicial se realizó en octubre de 2025, aunque la investigación fue formalizada recién este lunes 2 de febrero. El acusado compareció a la audiencia en libertad y no se dispuso su detención. La causa es instruida por la UFI CAVIG.

Durante la audiencia, el fiscal Eduardo Martínez expuso los hechos ante el juez de Garantías Guillermo Adárvez, con la presencia de las abogadas defensoras Sandra Leveque y Maira Elías. El Ministerio Público solicitó la imputación y la aplicación de medidas de coerción mientras se desarrollan las actuaciones.

Te puede interesar...

El juez resolvió que el imputado continúe el proceso en libertad, con la obligación de no entorpecer la investigación, y dispuso la prohibición de acercamiento y de contacto con la denunciante. Además, fijó un plazo de investigación de tres meses.

Según la denuncia, el episodio habría ocurrido en un complejo de departamentos de Rivadavia. La relación entre ambos había finalizado meses antes, aunque mantenían contacto, y durante el vínculo se habrían registrado situaciones de violencia verbal.

El hecho denunciado se habría producido una noche de octubre, cuando la mujer se dirigió al domicilio del acusado para asistirlo por una supuesta lesión. En ese contexto, habría sido increpada y luego agredida físicamente en las escaleras del consorcio, donde fue empujada en varias oportunidades, golpeándose contra los escalones y el piso de la planta baja.

La denunciante también manifestó que fue tomada del cuello, reducida por la fuerza y que le arrebataron el teléfono celular cuando intentaba comunicarse con el 911. De acuerdo a la presentación judicial, fue el propio imputado quien dio aviso a la Policía, señalando que mantenía un conflicto con su expareja.

En el lugar intervino personal policial y judicial, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la fiscalía. Vecinos del complejo habrían presenciado la situación y podrían aportar testimonio, al igual que registros de cámaras de seguridad, que serán incorporados a la investigación.

Temas

Te puede interesar