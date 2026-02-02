Arranque estable del dólar blue en San Juan tras la baja semanal

El cierre del viernes había marcado una baja de $10 respecto de la rueda previa, y ese valor se sostiene en el inicio de la nueva semana, sin movimientos significativos en las primeras horas de negociación.

A nivel nacional, el dólar blue también mostró estabilidad este lunes, con una cotización de $1.450 para la venta y $1.430 para la compra, lo que representa una caída diaria del -1,36%, según los precios de referencia.