Tras una semana con tendencia descendente, el dólar blue comenzó este lunes sin cambios en San Juan, manteniendo los mismos valores con los que había cerrado el viernes. En el mercado informal local, la divisa estadounidense se negocia a $1.500 para la venta y $1.400 para la compra.
Arranque estable del dólar blue en San Juan tras la baja semanal
