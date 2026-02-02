"
San Juan 8 > Información General > dólar blue

Arranque estable del dólar blue en San Juan tras la baja semanal

Luego de cerrar el viernes en baja, el dólar blue inició este lunes sin variaciones en San Juan y se mantiene en $1.500 para la venta y $1.400 para la compra, en una jornada de estabilidad en el mercado informal.

Tras una semana con tendencia descendente, el dólar blue comenzó este lunes sin cambios en San Juan, manteniendo los mismos valores con los que había cerrado el viernes. En el mercado informal local, la divisa estadounidense se negocia a $1.500 para la venta y $1.400 para la compra.

El cierre del viernes había marcado una baja de $10 respecto de la rueda previa, y ese valor se sostiene en el inicio de la nueva semana, sin movimientos significativos en las primeras horas de negociación.

A nivel nacional, el dólar blue también mostró estabilidad este lunes, con una cotización de $1.450 para la venta y $1.430 para la compra, lo que representa una caída diaria del -1,36%, según los precios de referencia.

En cuanto a las cotizaciones oficiales, el dólar oficial se ubicó en $1.471,30 para la venta y $1.420,16 para la compra, mientras que en el Banco Nación operó a $1.470 para la venta y $1.420 para la compra.

Otras referencias del mercado cambiario mostraron leves movimientos:

  • Dólar MEP: $1.450,23

  • Dólar CCL: $1.491,98

  • Dólar cripto: $1.487,89

  • Dólar turista: $1.911

  • Dólar mayorista: $1.451 para la venta

En el caso del euro, la cotización oficial alcanzó los $1.770,48, mientras que el euro blue se ubicó en torno a los $1.716,80 para la venta. Con este panorama, el mercado cambiario arranca febrero con estabilidad en el segmento informal, luego de la corrección registrada en el cierre de la semana pasada.

