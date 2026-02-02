"
Lunes inestable en San Juan: se mantienen las probabilidades de chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la inestabilidad continuará durante la tarde y noche. Se espera una máxima de 34°C en una jornada marcada por la humedad.

– Tras un fin de semana marcado por el temporal, el primer lunes de febrero inicia con la vigencia del alerta por precipitaciones en la provincia. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la inestabilidad climática se acentúe con el correr de las horas.

El pronóstico detallado para hoy:

  • Mañana: El cielo se presentará parcialmente nublado con una temperatura mínima de 23°C. Por el momento, las probabilidades de lluvia son bajas (0 - 10%).

  • Tarde: Se espera el pico máximo de calor con 34°C. En esta franja horaria aumentan las probabilidades de chaparrones (10 - 40%), acompañados por vientos leves del sector Este.

  • Noche: La jornada cerrará con una temperatura de 29°C y se mantendrá la probabilidad de chaparrones (10 - 40%) con ráfagas suaves provenientes del Sudeste.

Ante la persistencia de la humedad y la posibilidad de nuevas tormentas aisladas, las autoridades recomiendan transitar con precaución en las rutas que aún se encuentran afectadas por sedimentos y mantenerse informados sobre las actualizaciones del alerta meteorológico.

