– Tras un fin de semana marcado por el temporal, el primer lunes de febrero inicia con la vigencia del alerta por precipitaciones en la provincia. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la inestabilidad climática se acentúe con el correr de las horas.
Lunes inestable en San Juan: se mantienen las probabilidades de chaparrones
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la inestabilidad continuará durante la tarde y noche. Se espera una máxima de 34°C en una jornada marcada por la humedad.