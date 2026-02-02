La Coordinación del Paso Internacional Agua Negra informó que, debido a las condiciones climáticas adversas en la zona de alta montaña, el corredor vial no abrirá en su horario habitual. Tras una evaluación conjunta con la coordinación chilena, se determinó que la apertura tentativa se realizará a las 09:00 hs.
Paso de Agua Negra: retrasan la apertura por el clima en alta montaña
