AGUA NEGRA

Paso de Agua Negra: retrasan la apertura por el clima en alta montaña

Debido a las inclemencias climáticas, las autoridades de Argentina y Chile decidieron postergar el inicio de circulación hasta las 09:00 hs.

La Coordinación del Paso Internacional Agua Negra informó que, debido a las condiciones climáticas adversas en la zona de alta montaña, el corredor vial no abrirá en su horario habitual. Tras una evaluación conjunta con la coordinación chilena, se determinó que la apertura tentativa se realizará a las 09:00 hs.

Las autoridades destacaron que la circulación efectiva quedará sujeta a que se encuentren "óptimas condiciones de transitabilidad" tras el próximo relevamiento. Se recomienda a los viajeros que se encuentran en camino o planifican salir, aguardar el reporte oficial de las 9:00 hs para evitar esperas innecesarias en la zona de control.

