Conmoción en Caucete: murió un joven mientras trabajaba en una cosecha

Tras el fallecimiento, intervino la Justicia para determinar con precisión las causas del deceso. De acuerdo a las primeras informaciones, el joven tendría antecedentes de afecciones cardíacas, aunque los investigadores buscan establecer si el esfuerzo físico propio de la cosecha y las condiciones climáticas de la jornada pudieron haber influido en el trágico desenlace.

Dolor y despedida en redes sociales

La noticia se propagó rápidamente por Caucete y generó un profundo impacto en la comunidad. Familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor a través de las redes sociales, donde recordaron a Rodrigo como una persona trabajadora, solidaria y muy querida.

“Me quedo con ese gran abrazo que me diste el viernes” y “un gran amigo y una gran persona” fueron algunos de los mensajes que circularon, acompañados de pedidos de fortaleza para la familia en este difícil momento.

El fallecimiento de Torres dejó una fuerte huella de tristeza tanto entre los trabajadores rurales como en el barrio donde era ampliamente conocido. La causa continúa en etapa de investigación judicial.