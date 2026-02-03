"
Conmoción en Caucete: murió un joven mientras trabajaba en una cosecha

Un joven de 26 años murió tras sufrir una descompensación mientras realizaba tareas de cosecha en Caucete. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero no lograron salvarlo.

Una profunda conmoción sacude al departamento Caucete tras la muerte de un joven trabajador rural de 26 años, que se descompensó mientras realizaba tareas de cosecha y falleció pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo.

La víctima fue identificada como Rodrigo Torres, quien se encontraba trabajando en una propiedad rural cuando comenzó a sentirse mal de manera repentina. Al advertir la situación, sus compañeros interrumpieron la actividad y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital César Aguilar, donde ingresó en estado crítico. Fuentes médicas confirmaron que, pese a las maniobras realizadas por el personal de salud, Torres sufrió dos paros cardíacos consecutivos, que resultaron fatales.

Tras el fallecimiento, intervino la Justicia para determinar con precisión las causas del deceso. De acuerdo a las primeras informaciones, el joven tendría antecedentes de afecciones cardíacas, aunque los investigadores buscan establecer si el esfuerzo físico propio de la cosecha y las condiciones climáticas de la jornada pudieron haber influido en el trágico desenlace.

Dolor y despedida en redes sociales

La noticia se propagó rápidamente por Caucete y generó un profundo impacto en la comunidad. Familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor a través de las redes sociales, donde recordaron a Rodrigo como una persona trabajadora, solidaria y muy querida.

“Me quedo con ese gran abrazo que me diste el viernes” y “un gran amigo y una gran persona” fueron algunos de los mensajes que circularon, acompañados de pedidos de fortaleza para la familia en este difícil momento.

El fallecimiento de Torres dejó una fuerte huella de tristeza tanto entre los trabajadores rurales como en el barrio donde era ampliamente conocido. La causa continúa en etapa de investigación judicial.

