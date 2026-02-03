Rompieron la puerta y saquearon la vivienda de una joven que estaba de vacaciones

Un detalle que agrava la situación y que es materia de investigación es la soledad del lugar. La joven relató a los uniformados que reside en un complejo habitacional donde, actualmente, su departamento es el único que está habitado. Esta falta de movimiento vecinal podría haber facilitado el accionar de los delincuentes, quienes tuvieron tiempo y tranquilidad para actuar.

Para ingresar, los ladrones rompieron la puerta de entrada, que incluso contaba con rejas de seguridad. Una vez adentro, se alzaron con un botín importante: dos televisores, una gran cantidad de prendas de vestir, diversas alhajas y hasta documentación personal, como el pasaporte de la víctima.

Una zona "marcada"

El barrio Del Bono Green ya tiene antecedentes recientes de este tipo de ataques. El año pasado, en el Consorcio Crear 25 (calle Bellas Artes), otro vecino de apellido Oliva sufrió un robo calcado.

En aquella oportunidad, el hombre de 63 años salió por unas horas y al volver se encontró con la cerradura destrozada. Le sustrajeron desde una notebook y televisores hasta 500.000 pesos en efectivo. Al igual que en el caso actual, la UFI Delitos contra la Propiedad quedó a cargo de la investigación, buscando patrones en las cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables de esta ola de robos.