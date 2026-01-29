Abuso sexual en Caucete: el acusado quedó imputado y seguirá libre

Con ese resultado, la UFI CAVIG avanzó con la formalización de la investigación penal preparatoria, solicitando un plazo de seis meses. Sin embargo, no pidió prisión preventiva, por lo que la jueza Ana Carolina Parra resolvió concederle la libertad bajo estrictas condiciones.

Entre las medidas impuestas, Gómez deberá:

No tener contacto con la denunciante por seis meses

No comunicarse con testigos durante tres meses

Presentarse cada 15 días en la Comisaría 9ª

No salir de la provincia sin autorización judicial

Las restricciones incluyen cualquier tipo de acercamiento o contacto, tanto personal como telefónico o a través de redes sociales.

Por qué quedó en libertad

La decisión de excarcelarlo generó atención, pero desde Fiscalía explicaron los fundamentos. La ayudante fiscal Cecilia Cangialosi sostuvo que no existe riesgo procesal, ya que Gómez no tiene antecedentes penales y cuenta con arraigo en la provincia.

Si bien el imputado posee un certificado de discapacidad por un retraso madurativo estimado entre el 80 y el 90%, esa condición no fue suficiente para considerar que no entendía sus actos, según la evaluación psiquiátrica oficial. Gómez se abstuvo de declarar durante la audiencia.

El relato de la denunciante

De acuerdo a la denuncia radicada en la UFI CAVIG, la mujer conocía a Gómez desde hacía unos dos años, a través de una amiga en común, dueña de la vivienda donde habrían ocurrido los hechos.

La noche del 23 de enero y la madrugada del 24, la denunciante asistió al encuentro acompañada por su hijo menor de edad, donde compartieron bebidas alcohólicas con varias personas, una situación que, según relató, ya se había dado en otras oportunidades.

En un momento, la mujer advirtió que una pastilla se disolvía en su vaso de vino. Se lo mostró a su amiga, quien le habría confirmado que alguien le había puesto una sustancia. Tras tirar el vaso, comenzó a sentirse mal, por lo que fue recostada sobre un colchón.

Horas después, ya de madrugada, la mujer relató que despertó y encontró a Gómez encima suyo, con los pantalones bajos, abusando sexualmente de ella. Según su testimonio, pidió ayuda, pero nadie intervino y luego le habrían pedido que no denunciara lo ocurrido.

La denuncia y la detención

Tras el hecho, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital César Aguilar, donde le contó a una enfermera lo sucedido y expresó su temor por la seguridad de su hijo. La denuncia formal se realizó el sábado 24 de enero al mediodía, y ese mismo día, por la tarde, Gómez fue detenido en el domicilio donde habría ocurrido el abuso.

El acusado permaneció casi cinco días detenido y recuperó la libertad este jueves, aunque continuará sometido al proceso judicial. La causa quedó formalmente caratulada como abuso sexual con acceso carnal, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y reunir nuevas pruebas.