San Juan vuelve a ser capital del vóley con la Liga Federal 2026

La Liga Federal se disputará hasta el 11 de febrero en distintos escenarios de la provincia, entre ellos el Aldo Cantoni y el Velódromo Alejo Vicente Chancay, con una intensa agenda de partidos durante nueve días consecutivos.

En cuanto a la representación local, San Juan tendrá una fuerte presencia en ambas ramas. En la competencia masculina participarán Ausonia, Banco Hispano y Huazihul, mientras que en la rama femenina lo harán UNSJ, Banco Hispano, Obras, UPCN, UVT y Unión Amigas por el Vóley.

El gobernador Marcelo Orrego también puso el foco en el impacto económico y turístico que genera el torneo, al remarcar que muchos equipos llegan acompañados por familiares y cuerpos técnicos. En ese sentido, destacó que la llegada de delegaciones de todo el país beneficia a sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

Además, Orrego subrayó el valor formativo del deporte competitivo y sostuvo que eventos de esta magnitud inspirán a las nuevas generaciones, fortalecen el trabajo de base y dejan experiencia para futuros desafíos deportivos en la provincia.

De esta manera, San Juan reafirma su protagonismo en el calendario deportivo nacional, con una Liga Federal que promete estadios colmados, alto nivel competitivo y una nueva oportunidad para que el vóley local vuelva a ser protagonista.