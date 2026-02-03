"
San Juan vuelve a ser capital del vóley con la Liga Federal 2026

Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, San Juan puso en marcha la Liga Federal de Vóley 2026, un torneo que reúne a más de mil deportistas de todo el país y se extenderá hasta el 11 de febrero.

Con un fuerte respaldo institucional y una masiva convocatoria, San Juan volvió a posicionarse como epicentro del vóley argentino al dar inicio a una nueva edición de la Liga Federal de Voleibol, certamen clave para los equipos que buscan el ascenso a la Liga Nacional. El acto de apertura fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó el impacto deportivo, social y turístico del evento.

El estadio Aldo Cantoni fue el escenario elegido para la ceremonia inaugural, que reunió a más de mil deportistas, integrados en 48 delegaciones provenientes de distintas provincias. Acompañaron a Orrego autoridades provinciales, representantes de la Federación Argentina de Vóley y dirigentes deportivos.

Durante el lanzamiento, Orrego remarcó la importancia histórica del vóley para San Juan y celebró que la provincia vuelva a ser sede tras el éxito de la edición anterior. Señaló que este tipo de competencias fortalecen a las instituciones deportivas y consolidan a San Juan como un polo nacional para eventos de alto nivel.

La Liga Federal se disputará hasta el 11 de febrero en distintos escenarios de la provincia, entre ellos el Aldo Cantoni y el Velódromo Alejo Vicente Chancay, con una intensa agenda de partidos durante nueve días consecutivos.

En cuanto a la representación local, San Juan tendrá una fuerte presencia en ambas ramas. En la competencia masculina participarán Ausonia, Banco Hispano y Huazihul, mientras que en la rama femenina lo harán UNSJ, Banco Hispano, Obras, UPCN, UVT y Unión Amigas por el Vóley.

El gobernador Marcelo Orrego también puso el foco en el impacto económico y turístico que genera el torneo, al remarcar que muchos equipos llegan acompañados por familiares y cuerpos técnicos. En ese sentido, destacó que la llegada de delegaciones de todo el país beneficia a sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

Además, Orrego subrayó el valor formativo del deporte competitivo y sostuvo que eventos de esta magnitud inspirán a las nuevas generaciones, fortalecen el trabajo de base y dejan experiencia para futuros desafíos deportivos en la provincia.

De esta manera, San Juan reafirma su protagonismo en el calendario deportivo nacional, con una Liga Federal que promete estadios colmados, alto nivel competitivo y una nueva oportunidad para que el vóley local vuelva a ser protagonista.

