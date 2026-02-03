Con un fuerte respaldo institucional y una masiva convocatoria, San Juan volvió a posicionarse como epicentro del vóley argentino al dar inicio a una nueva edición de la Liga Federal de Voleibol, certamen clave para los equipos que buscan el ascenso a la Liga Nacional. El acto de apertura fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó el impacto deportivo, social y turístico del evento.
San Juan vuelve a ser capital del vóley con la Liga Federal 2026
Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, San Juan puso en marcha la Liga Federal de Vóley 2026, un torneo que reúne a más de mil deportistas de todo el país y se extenderá hasta el 11 de febrero.