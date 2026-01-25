"
Policías asistieron un parto de urgencia durante un patrullaje en Caucete

Dos efectivos de la Comisaría 37 asistieron un parto de urgencia en una vivienda del barrio Pie de Palo, en Caucete. La intervención se dio durante un patrullaje preventivo, ante la imposibilidad de esperar la llegada de una ambulancia.

El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba un patrullaje preventivo por las inmediaciones del barrio Pie de Palo, en el departamento Caucete. En ese contexto, los efectivos fueron interceptados por Ricardo Lucero, de 62 años, quien solicitó ayuda de manera urgente.

El hombre informó que su esposa, Teresa Nievas, de 35 años, se encontraba en pleno trabajo de parto dentro de su domicilio y que el nacimiento era inminente, sin margen para aguardar la llegada de una ambulancia.

Asistencia inmediata dentro de la vivienda

Ante la urgencia del cuadro, los efectivos ingresaron al domicilio y se pusieron a disposición de la familia. Con calma y determinación, asistieron a la mujer durante el trabajo de parto, en un entorno no hospitalario.

Tras el nacimiento del bebé, los policías realizaron el corte del cordón umbilical y brindaron los primeros cuidados básicos al recién nacido, asegurando que el procedimiento se desarrollara sin complicaciones.

Minutos después de la intervención policial, arribó al lugar el personal médico, que efectuó una primera evaluación y confirmó que tanto la madre como el bebé se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital César Aguilar, donde quedaron bajo observación médica para completar los controles de rutina.

