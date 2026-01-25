El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba un patrullaje preventivo por las inmediaciones del barrio Pie de Palo, en el departamento Caucete. En ese contexto, los efectivos fueron interceptados por Ricardo Lucero, de 62 años, quien solicitó ayuda de manera urgente.
Policías asistieron un parto de urgencia durante un patrullaje en Caucete
Dos efectivos de la Comisaría 37 asistieron un parto de urgencia en una vivienda del barrio Pie de Palo, en Caucete. La intervención se dio durante un patrullaje preventivo, ante la imposibilidad de esperar la llegada de una ambulancia.