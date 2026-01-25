Policías asistieron un parto de urgencia durante un patrullaje en Caucete

Ante la urgencia del cuadro, los efectivos ingresaron al domicilio y se pusieron a disposición de la familia. Con calma y determinación, asistieron a la mujer durante el trabajo de parto, en un entorno no hospitalario.

Tras el nacimiento del bebé, los policías realizaron el corte del cordón umbilical y brindaron los primeros cuidados básicos al recién nacido, asegurando que el procedimiento se desarrollara sin complicaciones.

Minutos después de la intervención policial, arribó al lugar el personal médico, que efectuó una primera evaluación y confirmó que tanto la madre como el bebé se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital César Aguilar, donde quedaron bajo observación médica para completar los controles de rutina.