Luego de una intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad, Maximiliano Exequiel Ale, apodado "El Gringo", fue capturado este martes. El hombre era intensamente buscado tras haber atacado brutalmente con un arma blanca a su pareja, Gisela Aballay (34), en el asentamiento Río San Juan, en Santa Lucía.
"Lo pillaron durmiendo": así fue la caída del agresor que apuñaló a su pareja
Maximiliano "El Gringo" Ale se ocultaba en el fondo de una casa en Rawson. La policía lo sorprendió sobre un colchón y no tuvo tiempo de reaccionar.