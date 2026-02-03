"
"Lo pillaron durmiendo": así fue la caída del agresor que apuñaló a su pareja

Maximiliano "El Gringo" Ale se ocultaba en el fondo de una casa en Rawson. La policía lo sorprendió sobre un colchón y no tuvo tiempo de reaccionar.

Luego de una intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad, Maximiliano Exequiel Ale, apodado "El Gringo", fue capturado este martes. El hombre era intensamente buscado tras haber atacado brutalmente con un arma blanca a su pareja, Gisela Aballay (34), en el asentamiento Río San Juan, en Santa Lucía.

Según pudo saber sanjuan8.com, la captura se produjo gracias a un llamado al 911 que alertó sobre la presencia del sospechoso en un domicilio ubicado en calle Jorge Newbery y Cajiano, en el interior del barrioHualilán.

Al llegar, los efectivos solicitaron permiso a los propietarios para ingresar al fondo de la propiedad. Los dueños de casa desconocían por completo que el prófugo se encontraba oculto en su terreno. Al entrar, los uniformados se encontraron con una escena inesperada: Ale estaba durmiendo plácidamente sobre un colchón y se encontraba tapado.

"Lo han pillado durmiendo; cuando abrió los ojos ya estaban los policías encima", detallaron fuentes vinculadas al operativo. Debido a la rapidez del procedimiento, el sujeto no ofreció resistencia, a pesar de que los efectivos contaban con personal operando armas Taser por seguridad. Al momento de la entrevista preliminar, los oficiales notaron que el detenido presentaba cortes en los dedos de su mano derecha.

Tras confirmar su identidad con la Comisaría 5°, se dio intervención a la brigada de la UFI CAVIG y al ayudante fiscal de turno, quienes realizaron las medidas de criminalística y documentaron el estado del aprehendido. Ale fue trasladado a la sede de la Comisaría 25°, donde quedó a disposición de la justicia.

