A las patadas y puñetazos contra policías: así recapturaron a "Tarzán" Bajinay

La persecución se extendió hasta el lateral de Ruta 40, justo a la salida del barrio. Allí, al verse acorralado, "Tarzán" no se entregó fácil. Según el reporte oficial, opuso una feroz resistencia lanzando patadas y golpes de puño contra los efectivos motorizados. Finalmente, fue reducido y esposado.

Al chequear sus datos, saltó la alerta roja: Bajinay tenía un pedido de captura vigente (N° 27051) por no haber regresado al Penal de Chimbas desde el pasado 18 de diciembre. Debía estar cumpliendo una condena unificada de 4 años y 6 meses (originalmente por robo agravado), pero decidió evadirse.

Un historial de fugas y robos

El perfil de Bajinay es el de un reincidente peligroso y ágil. No es la primera vez que usa los techos para escapar. En junio de 2023, protagonizó un hecho similar cerca del Hiper Libertad: tras robarle a un chico de 15 años, huyó atravesando el predio del supermercado y saltando por los techos de las casas vecinas hasta que un policía de civil lo interceptó.

En aquel momento, se le unificaron penas por robos anteriores (incluyendo uno de una bicicleta donde amenazó de muerte a la víctima). Ahora, tras esta nueva captura, "Tarzán" volvió a la Comisaría 2ª y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, listo para volver a la celda de la que nunca debió salir.