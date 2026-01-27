"
Abuso sexual en Caucete: ordenanaron pericia al acusado e ¿inimputabilidad?

La Justicia sanjuanina postergó por 48 horas la audiencia de formalización y ordenó una pericia psiquiátrica para evaluar si el acusado comprende la criminalidad de sus actos.

La Justicia de San Juan resolvió aplazar por 48 horas la audiencia de formalización del hombre detenido por un presunto caso de abuso sexual en el departamento Caucete, ante dudas sobre su capacidad cognitiva y su imputabilidad penal.

El acusado, identificado con las iniciales R.A.G., de 42 años, debía ser formalizado este martes, pero la jueza Ana Carolina Parra, del Juzgado de Garantías, dispuso un cuarto intermedio tras advertir señales compatibles con una posible discapacidad intelectual.

Durante el acto procesal, el imputado no pudo recordar su número de DNI y manifestó haber cursado solo hasta segundo grado de la educación primaria. Además, su defensa presentó dos certificados de discapacidad, emitidos en 2011 y 2025, en los que se indicaría la presencia de un retraso madurativo.

Frente a este escenario, la ayudante fiscal Cecilia Cangiasoli y el fiscal coordinador Roberto Ginsberg, en subrogación de la fiscal Adriana Ginestar, solicitaron que la audiencia se retome una vez cumplida una evaluación médica que permita establecer si el acusado comprende la criminalidad de sus actos y si puede afrontar el proceso penal.

La jueza hizo lugar al pedido y ordenó la realización de un Examen Médico Obligatorio (EMO), una pericia psiquiátrica reservada para delitos graves. El estudio estará a cargo de un profesional del Poder Judicial, quien deberá emitir un dictamen sobre el estado cognitivo y volitivo del detenido.

El hecho investigado ocurrió el fin de semana pasado, cuando una mujer denunció ante la UFI CAVIG haber sido víctima de abuso sexual durante una reunión con amigos en Caucete. Según los primeros datos de la causa, en el encuentro se consumían bebidas alcohólicas y la víctima habría ingerido una bebida con un sabor extraño, tras lo cual comenzó a sentirse mal.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar, donde ingresó en estado de descompensación, con pérdida de conocimiento y convulsiones, lo que motivó la intervención del personal médico y, posteriormente, de la Policía.

La causa continúa en investigación y la pericia psiquiátrica será determinante para definir los próximos pasos del proceso penal.

