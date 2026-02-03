"
Ampliaron los cupos para apoyo escolar: cómo y cuándo inscribirse

El trámite se realizará este miércoles 4 de febrero, desde las 9:00 hs, en la Dirección de Juventudes. Los interesados deberán presentar fotocopias del DNI del tutor, del menor y la partida de nacimiento para asegurar su vacante.

El Gobierno de San Juan, mediante el trabajo conjunto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, habilitó nuevas vacantes para el programa de Apoyo Escolar de Nivel Secundario. A continuación, los detalles para realizar el trámite:

¿Cuándo y dónde es la inscripción?

  • Fecha: La convocatoria es para el miércoles 4 de febrero.

  • Horario: El proceso inicia a las 9:00 hs y se mantendrá hasta que se complete el cupo disponible.

  • Lugar: Se debe acudir de forma presencial a la Dirección de Juventudes, situada en Santa Fe 321 Este.

¿Cuáles son los requisitos? Para inscribir al estudiante, se debe presentar la siguiente documentación:

  • Fotocopia del DNI del progenitor o tutor responsable.

  • Fotocopia del DNI del menor.

  • Fotocopia de la partida de nacimiento del estudiante.

