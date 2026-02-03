El Gobierno de San Juan, mediante el trabajo conjunto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, habilitó nuevas vacantes para el programa de Apoyo Escolar de Nivel Secundario. A continuación, los detalles para realizar el trámite:
Ampliaron los cupos para apoyo escolar: cómo y cuándo inscribirse
El trámite se realizará este miércoles 4 de febrero, desde las 9:00 hs, en la Dirección de Juventudes. Los interesados deberán presentar fotocopias del DNI del tutor, del menor y la partida de nacimiento para asegurar su vacante.