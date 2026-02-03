Una situación dolorosa y confusa sacude por estas horas al departamento Caucete. Un joven de apenas 26 años falleció en el Hospital Dr. César Aguilar luego de ingresar en un estado crítico, y la Justicia ahora busca determinar qué fue lo que desencadenó el trágico desenlace.
Murió un joven tras sufrir dos infartos y la Justicia espera la autopsia
El paciente ingresó grave al Hospital César Aguilar y falleció poco después. Tenía antecedentes cardíacos y se investiga si el consumo de estupefacientes o medicamentos desencadenó el final.