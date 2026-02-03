"
Murió un joven tras sufrir dos infartos y la Justicia espera la autopsia

El paciente ingresó grave al Hospital César Aguilar y falleció poco después. Tenía antecedentes cardíacos y se investiga si el consumo de estupefacientes o medicamentos desencadenó el final.

Una situación dolorosa y confusa sacude por estas horas al departamento Caucete. Un joven de apenas 26 años falleció en el Hospital Dr. César Aguilar luego de ingresar en un estado crítico, y la Justicia ahora busca determinar qué fue lo que desencadenó el trágico desenlace.

Según confirmaron fuentes vinculadas al caso, el muchacho llegó al nosocomio tras sufrir una descompensación severa. A pesar de los esfuerzos de los médicos de guardia por estabilizarlo, el cuadro era irreversible y terminó perdiendo la vida poco después.

Las dudas sobre la causa

El caso se maneja con hermetismo y mucha cautela. Si bien trascendió que el joven tenía antecedentes cardíacos que podrían haber complicado su salud, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Una de las líneas que se analiza —aunque todavía no hay confirmación oficial— es si hubo una ingesta previa de estupefacientes o una sobredosis de medicamentos que pudiera haber provocado la falla fatal en su organismo.

Ante este panorama de incertidumbre, se activó el protocolo judicial correspondiente para las muertes de etiología dudosa. El cuerpo fue trasladado para su examen forense.

Será la autopsia la que tenga la última palabra: los peritos deberán establecer si se trató de una muerte natural producto de sus problemas de base, o si hubo algún factor externo, como una intoxicación, que precipitó el final. Hasta que no estén esos resultados sobre la mesa, el caso se mantiene bajo estricta investigación.

