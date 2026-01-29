Una denuncia por violencia derivó en causa federal por tenencia de marihuana

image

Durante el procedimiento, un familiar del hombre involucrado autorizó el ingreso policial a la vivienda. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de una plantación sospechosa en el patio del inmueble, lo que motivó la inmediata intervención del área de Drogas Ilegales.

Personal especializado se hizo presente en el lugar y procedió al secuestro de dos plantas de más de dos metros de altura, que tras ser sometidas a pruebas químicas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa. El procedimiento se realizó con la presencia de testigos.

Ante la confirmación del hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que dispuso el secuestro del material y la continuidad de las actuaciones correspondientes en el marco de la legislación vigente.