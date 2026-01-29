"
Una denuncia por violencia derivó en causa federal por tenencia de marihuana

La Policía acudió a una vivienda de Caucete por un episodio de violencia de género y, tras ingresar al domicilio, descubrió dos plantas de marihuana de gran tamaño. El hallazgo dio intervención a la Justicia Federal.

Un procedimiento policial por un episodio de violencia familiar en el departamento Caucete derivó en una causa por tenencia de drogas ilegales, luego de que los efectivos hallaran dos plantas de marihuana de gran tamaño en el interior del domicilio intervenido.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Guayama, donde la Policía fue convocada tras una discusión entre una joven y su ex pareja. Según lo informado, la mujer se presentó en el lugar con la intención de retirar pertenencias personales, momento en el que se produjo una confrontación que terminó con agresiones físicas.

Como consecuencia del altercado, la joven presentó un corte en el pómulo derecho y un hematoma en el izquierdo, compatibles con golpes de puño. Pese a las lesiones visibles, manifestó ante los efectivos que no deseaba recibir atención médica ni avanzar con acciones judiciales contra su ex pareja.

Durante el procedimiento, un familiar del hombre involucrado autorizó el ingreso policial a la vivienda. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de una plantación sospechosa en el patio del inmueble, lo que motivó la inmediata intervención del área de Drogas Ilegales.

Personal especializado se hizo presente en el lugar y procedió al secuestro de dos plantas de más de dos metros de altura, que tras ser sometidas a pruebas químicas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa. El procedimiento se realizó con la presencia de testigos.

Ante la confirmación del hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que dispuso el secuestro del material y la continuidad de las actuaciones correspondientes en el marco de la legislación vigente.

