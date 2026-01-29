Un procedimiento policial por un episodio de violencia familiar en el departamento Caucete derivó en una causa por tenencia de drogas ilegales, luego de que los efectivos hallaran dos plantas de marihuana de gran tamaño en el interior del domicilio intervenido.
Una denuncia por violencia derivó en causa federal por tenencia de marihuana
La Policía acudió a una vivienda de Caucete por un episodio de violencia de género y, tras ingresar al domicilio, descubrió dos plantas de marihuana de gran tamaño. El hallazgo dio intervención a la Justicia Federal.