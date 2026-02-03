Investigaban amenazas de muerte y hallaron un kiosco de droga: hubo detenidos

image

Por la causa de las amenazas, quedaron detenidas dos mujeres de apellidos Morán y Balmaceda.

Sin embargo, en una de las viviendas, la requisa dio un giro: los agentes encontraron 28 envoltorios con cocaína y dosis listas para la venta. Por este hallazgo, una tercera mujer, de apellido Almiñana, fue detenida y puesta a disposición de la Justicia Federal.

También en Chimbas: cayeron por exhibicionistas y tenían droga

En otro hecho policial ocurrido en la Villa Obrera, departamento Chimbas, dos jóvenes terminaron presos de una manera insólita. Vecinos de la zona de calles El Paisano y El Domador llamaron al 911 denunciando que dos sujetos estaban mostrando sus partes íntimas en la vía pública.

Al llegar los patrulleros, interceptaron a los sospechosos: Tanten (22) y Alaniz (23). Al realizarles el palpado de urgencia, se llevaron una sorpresa. Alaniz tenía en su poder 10 cigarrillos de marihuana, 21 bolsitas con una sustancia blanca, dinero en efectivo ($94.800) y más marihuana picada.

Para empeorar su situación, al verificar sus antecedentes, saltó que Alaniz tenía dos pedidos de captura vigentes. Ambos quedaron a disposición de la justicia y se dio intervención a Drogas Ilegales.