San Juan 8 > Policiales > amenazas

Investigaban amenazas de muerte y hallaron un kiosco de droga: hubo detenidos

La Brigada Sur realizó seis allanamientos por una causa de abuso de armas. Incautaron una 9mm, revólveres y droga. Hay tres mujeres detenidas. En Chimbas, hubo otro operativo.

Un importante despliegue policial sacudió la tranquilidad de Pocito en las últimas horas. En el marco de una investigación por graves hechos de violencia, la Brigada de Investigaciones Sur encabezó una serie de allanamientos que terminaron con resultados contundentes: detenidos, secuestro de armas de grueso calibre y el desbaratamiento de un punto de venta de drogas.

image

El operativo tuvo lugar en los barrios Las Pampas y Cruce de Los Andes. La génesis del procedimiento fue una denuncia radicada por un vecino de apellido Tejada, quien el pasado 26 de enero fue atacado a balazos y amenazado de muerte por un grupo de personas.

image

Con la orden judicial de la UFI Genérica, los efectivos —con apoyo del grupo táctico GERAS, Infantería y el GAM— irrumpieron en seis domicilios. El saldo fue el hallazgo de un verdadero arsenal: una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22, una "tumbera" (arma de fabricación casera) y 23 cartuchos de munición real.

image

Por la causa de las amenazas, quedaron detenidas dos mujeres de apellidos Morán y Balmaceda.

image

Sin embargo, en una de las viviendas, la requisa dio un giro: los agentes encontraron 28 envoltorios con cocaína y dosis listas para la venta. Por este hallazgo, una tercera mujer, de apellido Almiñana, fue detenida y puesta a disposición de la Justicia Federal.

image

También en Chimbas: cayeron por exhibicionistas y tenían droga

En otro hecho policial ocurrido en la Villa Obrera, departamento Chimbas, dos jóvenes terminaron presos de una manera insólita. Vecinos de la zona de calles El Paisano y El Domador llamaron al 911 denunciando que dos sujetos estaban mostrando sus partes íntimas en la vía pública.

image

Al llegar los patrulleros, interceptaron a los sospechosos: Tanten (22) y Alaniz (23). Al realizarles el palpado de urgencia, se llevaron una sorpresa. Alaniz tenía en su poder 10 cigarrillos de marihuana, 21 bolsitas con una sustancia blanca, dinero en efectivo ($94.800) y más marihuana picada.

Para empeorar su situación, al verificar sus antecedentes, saltó que Alaniz tenía dos pedidos de captura vigentes. Ambos quedaron a disposición de la justicia y se dio intervención a Drogas Ilegales.

