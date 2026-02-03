Un importante despliegue policial sacudió la tranquilidad de Pocito en las últimas horas. En el marco de una investigación por graves hechos de violencia, la Brigada de Investigaciones Sur encabezó una serie de allanamientos que terminaron con resultados contundentes: detenidos, secuestro de armas de grueso calibre y el desbaratamiento de un punto de venta de drogas.
Investigaban amenazas de muerte y hallaron un kiosco de droga: hubo detenidos
La Brigada Sur realizó seis allanamientos por una causa de abuso de armas. Incautaron una 9mm, revólveres y droga. Hay tres mujeres detenidas. En Chimbas, hubo otro operativo.