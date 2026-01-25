Presunto abuso sexual en Caucete: cómo se inició el caso y qué investiga la Justicia
Una mujer denunció un presunto abuso sexual tras ser asistida por una descompensación en Caucete. La Justicia activó protocolos, detuvo a un sospechoso y la causa sigue bajo reserva.
Un confuso episodio ocurrido durante la madrugada en Caucete derivó en una denuncia por presunto abuso sexual y en la detención de un sospechoso, tras la activación de los protocolos judiciales correspondientes. El caso se encuentra en plena etapa de investigación y es abordado con estricta reserva para preservar a la persona denunciante.
Según información judicial, el hecho se originó en un domicilio ubicado en inmediaciones de Ruta Nacional 20, cerca de calle Paso de los Andes, durante la madrugada del sábado. En ese lugar, un grupo de personas mayores de edad se encontraba reunido ingiriendo bebidas alcohólicas, con música a alto volumen.
En ese contexto, una de las mujeres manifestó haber percibido un sabor extraño en la bebida que estaba consumiendo. Poco después, comenzó a sentirse mal, se dirigió al baño y allí sufrió una descompensación, con pérdida de conocimiento y convulsiones, sin poder recordar qué ocurrió posteriormente.
Ante la situación, se dio aviso al sistema de emergencias provincial, que activó un operativo sanitario. Personal médico acudió al domicilio, asistió a la mujer y dispuso su traslado inmediato al Hospital César Aguilar, en Caucete, para una evaluación clínica completa.
Hasta ese momento, el procedimiento estaba encuadrado como una intervención médica de urgencia.
La denuncia que cambió el rumbo del caso
Ya en el hospital, mientras se realizaban los controles correspondientes, la paciente manifestó haber sido víctima de un abuso sexual. Ante la gravedad de la declaración, se dio aviso inmediato a la Justicia y se activaron los protocolos específicos para este tipo de denuncias, con intervención de la UFI CAVIG.
Desde ese instante, la investigación pasó a estar bajo un abordaje judicial especializado, priorizando el resguardo de la víctima y la recolección de pruebas.
Allanamiento y detención del sospechoso
Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, durante la tarde se realizó un procedimiento policial en inmediaciones de Ruta 20, donde fue detenido el presunto autor del abuso. El acusado quedó a disposición del fuero interviniente.
Durante el operativo, un hermano del detenido reaccionó de manera violenta, agrediendo al personal policial. Por este hecho, se inició una causa por flagrancia por resistencia a la autoridad, sumando un expediente paralelo al procedimiento principal. Ambos fueron trasladados a sede policial.
Investigación en curso y reserva absoluta
La causa continúa en etapa investigativa, con distintas líneas de análisis abiertas. Por tratarse de un hecho de extrema sensibilidad, no se difunden datos personales ni circunstancias que permitan identificar a la denunciante ni a terceros involucrados, en cumplimiento del principio de no revictimización.
Desde el ámbito judicial confirmaron que se mantienen activos los protocolos de protección y que las actuaciones avanzan bajo estricta reserva.