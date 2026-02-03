Peter Lanzani publicó una foto en bata desde el sanatorio y contó que fue operado

El actor sintió la necesidad de aclarar que ya se encontraba en su hogar, reponiéndose para retomar sus tareas laborales. Así también evitó que sus seguidores se acercaran al centro médico para averiguar sobre su estado de salud.

La noticia sobre su internación salió a la luz a través de Pepe Ochoa, que al aire de LAM (América) comentó que Lanzani se había descompensado y que su novia lo auxilió de inmediato.