Luego de varias horas de incertidumbre, Peter Lanzani confirmó por qué fue operado en el Sanatorio Colegiales. “Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad”, deslizó junto a una postal donde se lo ve con la clásica bata de hospital, pero sin nada abajo.
Peter Lanzani publicó una foto en bata desde el sanatorio y contó que fue operado
El actor le transmitió tranquilidad a sus seguidores, que quedaron impactados con su “posteo hot”.