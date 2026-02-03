Tormentas y eventos extremos: el escenario climático que trae febrero

image

La especialista remarcó la necesidad de extremar precauciones y mantenerse informados. “Tenemos que seguir tomando recaudos y estar muy atentos a las alertas oficiales de precipitación y a las tormentas de granizo, que obviamente a nadie le vienen bien”, advirtió.

image

Febrero, históricamente, es el mes más lluvioso en San Juan. Sin embargo, este año las expectativas superan los valores habituales. “En el mes más llovedor tenemos encima un pronóstico que nos dice que las anomalías podrían superar lo normal, por lo que es clave planificar actividades teniendo en cuenta este escenario”, explicó Albeiro.

image

En cuanto a las temperaturas, la investigadora señaló que, si bien aún no se registró una ola de calor en términos técnicos, el calor seguirá siendo protagonista. De manera indirecta, explicó que no se cumplieron todavía los requisitos para considerarla como tal, aunque las marcas térmicas continúan por encima de lo normal y se extenderán durante febrero y marzo.

“El cambio climático y el calentamiento global hacen que los eventos extremos sean cada vez más extremos, y San Juan no está exenta de eso”, afirmó, al referirse a la combinación de lluvias intensas y altas temperaturas que caracteriza a este verano.

image

Respecto a los vientos, Albeiro anticipó un cambio en las condiciones para los próximos días. “Este jueves vamos a tener una jornada muy ventosa, que va a bajar un poco la temperatura, al igual que el viernes”, detalló. No obstante, aclaró que hacia el fin de semana volverán el calor y la humedad.

Finalmente, la especialista subrayó que estos cambios en la dinámica atmosférica explican por qué las olas de calor no se prolongan como en veranos anteriores, que eran más estables y anticiclónicos.