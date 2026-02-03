Tormentas y eventos extremos: el escenario climático que trae febrero
Una especialista anticipó que San Juan continuará con anomalías de humedad y precipitación por encima de lo normal, afirmó que la combinación entre calor y humedad favorecen a las tormentas intensas y recomendó prestar atención a los avisos meteorológicos.
El mes de febrero comenzó con condiciones climáticas inestables en San Juan y, según los pronósticos, el panorama se mantendría durante las próximas semanas. Así lo aseguró Agustina Albeiro, licenciada en Geografía e investigadora en clima, quien explicó que la provincia atraviesa un verano más húmedo de lo habitual.
“Ya desde septiembre del año pasado veníamos hablando de un verano más húmedo de lo normal, que es lo que efectivamente está pasando”, señaló la especialista en una entrevista con Canal 8. Según detalló, la combinación de altas temperaturas y elevados niveles de humedad favorece la aparición de precipitaciones intensas.
Albeiro explicó que los mapas de pronóstico mensual y trimestral muestran anomalías tanto en la temperatura como en la humedad y las lluvias. “Seguimos con valores por sobre lo normal, especialmente en sectores cordilleranos, precordilleranos y en el este de la provincia”, indicó. En ese sentido, aclaró que, aunque las precipitaciones no se distribuyen de manera homogénea, los eventos que se registran en alta montaña impactan luego en las zonas de valle.
La especialista remarcó la necesidad de extremar precauciones y mantenerse informados. “Tenemos que seguir tomando recaudos y estar muy atentos a las alertas oficiales de precipitación y a las tormentas de granizo, que obviamente a nadie le vienen bien”, advirtió.
Febrero, históricamente, es el mes más lluvioso en San Juan. Sin embargo, este año las expectativas superan los valores habituales. “En el mes más llovedor tenemos encima un pronóstico que nos dice que las anomalías podrían superar lo normal, por lo que es clave planificar actividades teniendo en cuenta este escenario”, explicó Albeiro.
En cuanto a las temperaturas, la investigadora señaló que, si bien aún no se registró una ola de calor en términos técnicos, el calor seguirá siendo protagonista. De manera indirecta, explicó que no se cumplieron todavía los requisitos para considerarla como tal, aunque las marcas térmicas continúan por encima de lo normal y se extenderán durante febrero y marzo.
“El cambio climático y el calentamiento global hacen que los eventos extremos sean cada vez más extremos, y San Juan no está exenta de eso”, afirmó, al referirse a la combinación de lluvias intensas y altas temperaturas que caracteriza a este verano.
Respecto a los vientos, Albeiro anticipó un cambio en las condiciones para los próximos días. “Este jueves vamos a tener una jornada muy ventosa, que va a bajar un poco la temperatura, al igual que el viernes”, detalló. No obstante, aclaró que hacia el fin de semana volverán el calor y la humedad.
Finalmente, la especialista subrayó que estos cambios en la dinámica atmosférica explican por qué las olas de calor no se prolongan como en veranos anteriores, que eran más estables y anticiclónicos.