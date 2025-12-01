"
Sacó a una adolescente a los golpes de un auto mientras gritaba "¿Dónde has estado?"

El episodio ocurrió cerca de las 5 de la madrugada y quedó registrado por un remisero que presenció la escena. Tras la viralización del video realizaron la denuncia en la Comisaría 9°.

Un hecho de violencia en la vía pública generó indignación durante las últimas horas, luego de que se viralizara un video en el que un hombre baja a los golpes a una adolescente desde el interior de un automóvil mientras le gritaba “¿Dónde has estado?”. El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del domingo en Caucete, cuando un remisero y varias personas que circulaban por la zona se vieron sorprendido por la violenta escena.

Según trascendió, un Ford Focus gris se detuvo bruscamente junto a otro vehículo. Desde allí, un hombre descendió y comenzó a agredir a la mujer, a quien tomó por la fuerza para sacarla del auto entre insultos y gritos.

Minutos después, y ya con el video circulando en redes sociales, el chofer del remis se presentó en la Comisaría 9° para radicar la denuncia formal. A partir de su testimonio y del material audiovisual aportado, la policía inició las actuaciones correspondientes para identificar tanto al agresor como a la víctima, y determinar el contexto en el que se produjo el ataque.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades, que investigan si se trató de un episodio de violencia de género y buscan dar con el paradero de los involucrados. En el marco de la investigación, intervino la Dirección de Niñez y Adolescencia al confirmarse que la víctima es menor de 18 años. Además, se supo que el agresor era su propio padre.

