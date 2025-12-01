Sacó a una adolescente a los golpes de un auto mientras gritaba "¿Dónde has estado?"

Según trascendió, un Ford Focus gris se detuvo bruscamente junto a otro vehículo. Desde allí, un hombre descendió y comenzó a agredir a la mujer, a quien tomó por la fuerza para sacarla del auto entre insultos y gritos.

Minutos después, y ya con el video circulando en redes sociales, el chofer del remis se presentó en la Comisaría 9° para radicar la denuncia formal. A partir de su testimonio y del material audiovisual aportado, la policía inició las actuaciones correspondientes para identificar tanto al agresor como a la víctima, y determinar el contexto en el que se produjo el ataque.