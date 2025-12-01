Un hecho de violencia en la vía pública generó indignación durante las últimas horas, luego de que se viralizara un video en el que un hombre baja a los golpes a una adolescente desde el interior de un automóvil mientras le gritaba “¿Dónde has estado?”. El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del domingo en Caucete, cuando un remisero y varias personas que circulaban por la zona se vieron sorprendido por la violenta escena.
Sacó a una adolescente a los golpes de un auto mientras gritaba "¿Dónde has estado?"
El episodio ocurrió cerca de las 5 de la madrugada y quedó registrado por un remisero que presenció la escena. Tras la viralización del video realizaron la denuncia en la Comisaría 9°.