Condenaron a un hombre por abuso sexual y tenencia de material infantil

Un hombre identificado como R.V. fue condenado a tres años de prisión condicional por abuso sexual simple agravado y tenencia de material de representación sexual de menores, en dos causas unificadas.

Un hombre identificado como R.V. fue condenado este miércoles a tres años de prisión condicional, luego de reconocer su participación en dos causas que la Justicia sanjuanina decidió unificar. El fallo fue dictado por el juez de Garantías Eugenio Barbera, quien evaluó como acreditados los delitos de tenencia de material de representación sexual de menores y abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia.

Según la resolución, el primer expediente se inició a partir de un reporte internacional de CyberTipline NCMEC, tras una alerta generada por la empresa Google. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, desde una cuenta vinculada a R.V. se habrían cargado al sistema archivos ilícitos. En el allanamiento posterior, los investigadores secuestraron un teléfono celular en el que los peritos “confirmaron la presencia del material denunciado”, según se indicó en la acusación.

La segunda causa, que databa de 2014, involucró a una familiar menor de edad. De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió cuando el imputado trasladaba en su vehículo a la adolescente. La fiscalía reunió elementos que permitieron sostener la acusación y, según consta en el legajo, incorporó además “evidencia de comentarios inapropiados hacia la víctima publicados por el acusado en redes sociales”.

Tras admitir los hechos en un juicio abreviado, R.V. recibió una pena condicional. Además, el juez dispuso dos años de pautas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima y a su familia a menos de 500 metros, y la orden de evitar cualquier tipo de contacto directo, por redes sociales o mediante terceros. También quedó vedada cualquier acción que pueda implicar una perturbación hacia la menor.

