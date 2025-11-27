Un hombre identificado como R.V. fue condenado este miércoles a tres años de prisión condicional, luego de reconocer su participación en dos causas que la Justicia sanjuanina decidió unificar. El fallo fue dictado por el juez de Garantías Eugenio Barbera, quien evaluó como acreditados los delitos de tenencia de material de representación sexual de menores y abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia.
Condenaron a un hombre por abuso sexual y tenencia de material infantil
