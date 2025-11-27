Condenaron a un hombre por abuso sexual y tenencia de material infantil

Según la resolución, el primer expediente se inició a partir de un reporte internacional de CyberTipline NCMEC, tras una alerta generada por la empresa Google. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, desde una cuenta vinculada a R.V. se habrían cargado al sistema archivos ilícitos. En el allanamiento posterior, los investigadores secuestraron un teléfono celular en el que los peritos “confirmaron la presencia del material denunciado”, según se indicó en la acusación.

La segunda causa, que databa de 2014, involucró a una familiar menor de edad. De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió cuando el imputado trasladaba en su vehículo a la adolescente. La fiscalía reunió elementos que permitieron sostener la acusación y, según consta en el legajo, incorporó además “evidencia de comentarios inapropiados hacia la víctima publicados por el acusado en redes sociales”.