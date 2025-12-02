"
Dictaron dos meses de prisión preventiva para el joven que atropelló a dos nenas en una plaza

La medida fue solicitada por la Fiscalía y aceptada por el juez debido al abandono de las víctimas tras el hecho y los resultados toxicológicos, que dieron positivo en consumo de drogas.

El fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, informó que la Justicia dispuso dos meses de prisión preventiva para el joven de 21 años, de apellido Balmaceda, imputado por el grave siniestro vial ocurrido el pasado 6 de noviembre en el barrio Los Toneles, en Chimbas.

Un conductor perdió el control de su auto y atropelló a dos nenas en una plaza

La medida fue solicitada por la Fiscalía y aceptada por el juez debido al prontuario del imputado, los testimonios aportados, los videos de la zona, el abandono de las víctimas tras el hecho y los resultados toxicológicos, que dieron positivo en consumo de drogas.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Fiat perdió el control del vehículo, se subió a la plaza del barrio y atropelló a dos niñas, una de 2 años y otra de 9, quienes debieron ser trasladadas de inmediato para recibir asistencia médica.

De acuerdo con testigos, luego del impacto el conductor intentó escapar del lugar tras ser increpado por los vecinos que presenciaron la escena. Finalmente, horas más tarde se presentó en sede policial.

