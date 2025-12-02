El fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, informó que la Justicia dispuso dos meses de prisión preventiva para el joven de 21 años, de apellido Balmaceda, imputado por el grave siniestro vial ocurrido el pasado 6 de noviembre en el barrio Los Toneles, en Chimbas.
Dictaron dos meses de prisión preventiva para el joven que atropelló a dos nenas en una plaza
La medida fue solicitada por la Fiscalía y aceptada por el juez debido al abandono de las víctimas tras el hecho y los resultados toxicológicos, que dieron positivo en consumo de drogas.