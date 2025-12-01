Noeli Emilce Valles de 38 años, oriunda de San Juan, falleció en la mañana del domingo tras un impactante vuelco registrado en el departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió alrededor de las 8.15 en el kilómetro 1075 de la Ruta Nacional 7, en una zona donde el tránsito suele ser intenso a esa hora.
Una sanjuanina murió tras un violento vuelco en Mendoza
