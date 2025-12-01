Una sanjuanina murió tras un violento vuelco en Mendoza

auto mendoza

Qué dijeron los medios mendocinos

Según el parte oficial, Valles salió despedida del vehículo en el vuelco y falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. Por su parte, el acompañante (un hombre de 39 años), presentó politraumatismos varios y fue trasladado en ambulancia al Hospital Central para recibir atención médica.

La Policía de Mendoza explicó que el auto circulaba de Oeste a Este cuando, por motivos que aún se desconocen, se produjo la pérdida de control que terminó en varios tumbos. El vehículo quedó detenido sobre la calzada en dirección Este.

Personal del SEC y de las fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar. Las causas del trágico accidente están bajo investigación. Ni bien el acompañante reciba la atención médica necesaria, y se encuentre estable luego del shock post accidente, prestará declaración para conocer en detalle lo sucedido.