Una sanjuanina murió tras un violento vuelco en Mendoza

La mujer, de 38 años, perdió luego de protagonizar un trágico accidente vial en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 7 y generó un amplio operativo de emergencia.

Noeli Emilce Valles de 38 años, oriunda de San Juan, falleció en la mañana del domingo tras un impactante vuelco registrado en el departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió alrededor de las 8.15 en el kilómetro 1075 de la Ruta Nacional 7, en una zona donde el tránsito suele ser intenso a esa hora.

De acuerdo con las primeras informaciones, la conductora viajaba en dirección al este cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo. El auto terminó volcando sobre la banquina y quedó severamente dañado.

Personal de Policía Vial, Bomberos y Servicios de Emergencias se trasladó rápidamente al lugar. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la mujer fue declarada fallecida en el sitio debido a las graves heridas sufridas.

Qué dijeron los medios mendocinos

Según el parte oficial, Valles salió despedida del vehículo en el vuelco y falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. Por su parte, el acompañante (un hombre de 39 años), presentó politraumatismos varios y fue trasladado en ambulancia al Hospital Central para recibir atención médica.

La Policía de Mendoza explicó que el auto circulaba de Oeste a Este cuando, por motivos que aún se desconocen, se produjo la pérdida de control que terminó en varios tumbos. El vehículo quedó detenido sobre la calzada en dirección Este.

Personal del SEC y de las fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar. Las causas del trágico accidente están bajo investigación. Ni bien el acompañante reciba la atención médica necesaria, y se encuentre estable luego del shock post accidente, prestará declaración para conocer en detalle lo sucedido.

