Allende dispuso una extensión más breve para evitar que el acusado pueda influir sobre los próximos testimonios. Uno de los puntos que tuvo en cuenta es que durante diciembre deberán declarar amigas de la adolescente que denunció el hecho. La jueza consideró que mantenerlo detenido durante ese período permitiría resguardar esas declaraciones.

La magistrada también tuvo en cuenta que durante las próximas semanas se realizarán distintas pericias, cuyos resultados recién estarían disponibles en febrero. Por ese motivo, evaluó que los cuatro meses solicitados por la Fiscalía eran excesivos y resolvió extender la medida por 30 días.

Los testimonios y las pruebas que todavía faltan

La causa, investigada por la UFI ANIVI, busca reconstruir lo ocurrido durante la fiesta del 25 de octubre y determinar qué pasó antes y después del episodio denunciado.

Durante noviembre declararon adolescentes que estuvieron presentes en el encuentro. La joven denunciante también brindó su testimonio mediante una Cámara Gesell. Ahora, la investigación deberá avanzar con las declaraciones de amigas de la adolescente y con las pericias pendientes.

Los testimonios buscan establecer qué observaron los asistentes, si alguno tuvo intervención en las circunstancias investigadas y qué ocurrió después del presunto ataque. Otro de los puntos que todavía no tiene una respuesta definitiva es si existen registros audiovisuales del episodio, si alguien grabó lo sucedido o si esas imágenes llegaron a circular.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, después del presunto ataque la adolescente habría logrado enviar su ubicación a una amiga. Luego regresó junto a su grupo y les contó lo sucedido. La situación llegó posteriormente a conocimiento de su familia y derivó en la denuncia.

La versión del acusado y el cambio de defensa

Cuando fue imputado, Bunda reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la adolescente, pero negó que hubiera existido violencia o falta de consentimiento. “Si tuvimos relaciones, en ningún momento la obligué”, afirmó durante aquella instancia.

También sostuvo que le había preguntado la edad y que ella le habría respondido que tenía 18 años. Según su versión, recién después sus amigos le advirtieron que la joven tenía 14.

En el expediente también se produjo un cambio en su representación legal. La abogada Viviana Belén dejó de defenderlo y la estrategia quedó a cargo de María Filomena Noriega, quien este viernes solicitó que el joven recuperara la libertad.

Con la resolución de Allende, Bunda seguirá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial durante los próximos 30 días. La investigación continuará con las declaraciones previstas para diciembre y las pericias que, según lo expuesto en la audiencia, podrían completarse en febrero.