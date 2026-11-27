Un hombre fue condenado a un año y ocho meses de prisión efectiva por ingresar tres veces a una misma vivienda y sustraer distintos elementos. Los episodios ocurrieron en apenas diez días y terminaron con una condena por tres hechos de robo en concurso real.
Robó tres veces en una misma vivienda y recibió casi dos años de condena
Lisandro Mariano Arrieta fue condenado a un año y ocho meses de prisión efectiva tras admitir tres robos cometidos en una misma vivienda de San Juan. Los hechos ocurrieron entre el 13 y el 23 de noviembre y fueron resueltos mediante un juicio abreviado.