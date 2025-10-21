"
Milei en Córdoba: "Estamos exterminando la inseguridad y el narcotráfico"

El presidente llevó adelante otra actividad partidaria, a cinco días de las elecciones. El jueves se mostrará en Rosario, donde hará el acto de cierre de la campaña.

El presidente Javier Milei encabezó este martes por la tarde un nuevo acto partidario en la ciudad de Córdoba, a cinco días de las elecciones legislativas. Llegó pasado el mediodía y a las 19 se dirigió a Nueva Córdoba, donde se reunió con cientos de seguidores, aunque la asistencia fue menor a la registrada en el balotaje presidencial de 2023.

Siguiendo su formato habitual, Milei se subió a una camioneta en medio de la multitud, tomó un megáfono y habló algunos minutos, acompañado por su esposa Karina Milei y los candidatos locales de La Libertad Avanza.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que su gestión logró reducir la pobreza, a la vez que criticó la gestión previa: “Sigue siendo aberrante tener 30% de pobres, pero cuando nosotros llegamos era 57%. Hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de personas. Antes había seis millones de argentinos que no comían, y hoy sí comen”.

Milei también destacó la reducción de conflictos sociales: “Había 9 mil piquetes por año y hoy son cero, terminamos con los piquetes”. Y agregó: “Tenemos que avanzar con las ideas de la libertad o volver a la esclavitud populista del kirchnerismo”.

El jefe de Estado cerró su intervención con un llamado al voto: “Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Es la oportunidad para cambiar la composición del Congreso. Nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar 100 años de populismo de la noche a la mañana. Vamos en la dirección correcta. La inflación, que iba camino a convertirse en 20 mil por ciento, hoy es del 30%”.

El acto se desarrolló en medio de un amplio operativo de seguridad, que buscó separar la concentración de La Libertad Avanza de una marcha que repudió la presencia de Milei, generando tensión en el centro de la ciudad.

De manera sorpresiva, el mandatario no tiene actividades programadas para este miércoles, día de su cumpleaños, y suspendió un acto previsto en Ezeiza. Por ahora, el cierre de campaña se realizará el jueves en el Parque España, en pleno centro de Rosario, con la presencia de gran parte de los funcionarios nacionales y los candidatos de todo el país.

