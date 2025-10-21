Milei en Córdoba: "Estamos exterminando la inseguridad y el narcotráfico"

Milei también destacó la reducción de conflictos sociales: “Había 9 mil piquetes por año y hoy son cero, terminamos con los piquetes”. Y agregó: “Tenemos que avanzar con las ideas de la libertad o volver a la esclavitud populista del kirchnerismo”.

El jefe de Estado cerró su intervención con un llamado al voto: “Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Es la oportunidad para cambiar la composición del Congreso. Nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar 100 años de populismo de la noche a la mañana. Vamos en la dirección correcta. La inflación, que iba camino a convertirse en 20 mil por ciento, hoy es del 30%”.

El acto se desarrolló en medio de un amplio operativo de seguridad, que buscó separar la concentración de La Libertad Avanza de una marcha que repudió la presencia de Milei, generando tensión en el centro de la ciudad.

De manera sorpresiva, el mandatario no tiene actividades programadas para este miércoles, día de su cumpleaños, y suspendió un acto previsto en Ezeiza. Por ahora, el cierre de campaña se realizará el jueves en el Parque España, en pleno centro de Rosario, con la presencia de gran parte de los funcionarios nacionales y los candidatos de todo el país.