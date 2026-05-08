El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14:00 hs: el encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.
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Milei convocó a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada
En medio de la polémica con Adorni, Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14:00 hs