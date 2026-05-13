"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Milei

"Cobran hasta cuatro veces más": la respuesta de Milei contra los rectores

El Presidente compartió publicaciones en redes sociales tras la movilización universitaria y volvió a cuestionar a la oposición y a las autoridades académicas.

Luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública realizada este martes en Plaza de Mayo y distintos puntos del país, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para responder a las críticas y reforzar la postura del Gobierno nacional frente al conflicto universitario.

Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que participaron de la protesta, el mandatario compartió una publicación en la red social X donde se comparaba su salario con el de los rectores de universidades nacionales.

Según el posteo replicado por Milei, el Presidente percibe un sueldo bruto cercano a los 4 millones de pesos mensuales, mientras que algunos rectores “cobran hasta cuatro veces más”, con ingresos que alcanzarían los 18 millones de pesos por mes.

Te puede interesar...

image

A lo largo de la jornada, el jefe de Estado también compartió mensajes críticos contra la convocatoria universitaria y volvió a sostener que la protesta tuvo un fuerte componente político y partidario.

En sus publicaciones, Milei acusó a sectores de la oposición de intentar proteger “sus cajas” y aseguró que utilizan la defensa de la educación pública como una bandera para ocultar intereses económicos y políticos.

La postura presidencial fue respaldada desde distintos sectores del oficialismo. La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que afirmó que el Gobierno nacional continúa transfiriendo los fondos correspondientes al sistema universitario y negó un supuesto desfinanciamiento deliberado.

image

En la misma línea se expresó la subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro “Profe” Álvarez, desde donde insistieron en que las partidas presupuestarias se giran de manera mensual.

La movilización del martes reunió a estudiantes, docentes, gremios y dirigentes políticos que reclamaron mayores recursos para las universidades nacionales y cuestionaron el ajuste presupuestario impulsado por el Ejecutivo.

El conflicto entre el Gobierno y las casas de estudio suma así un nuevo capítulo, en medio de una creciente tensión por el financiamiento del sistema universitario público.

Temas

Te puede interesar