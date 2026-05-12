Milei cuestionó la marcha universitaria y la vinculó a intereses opositores

En una rueda de prensa convocada en el Ministerio de Capital Humano este lunes, la titular de la cartera, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, tomaron la palabra en nombre del Gobierno y vincularon la protesta a intereses de la oposición.

“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“, afirmó Álvarez. Para reforzar su punto, el funcionario cuestionó la foto de rectores peronistas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof o la adhesión de la CGT a la marcha.