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"Todo marcha acorde al plan": la reacción de Milei ante la caída del riesgo país

El Gobierno en paralelo apuesta a reactivar la agenda legislativa con un nuevo Rigi, la Ley Hojarasca, tratados de patentes y una batería de reformas para marcar el rumbo económico y político de su gestión.

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos, un indicador que no cruzaba esa barrera desde finales de enero. En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, Milei vinculó la baja del riesgo con el cumplimiento de su programa económico y aprovechó para defender al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en pleno escándalo por su patrimonio.

El mandatario sostuvo que “todo marcha acorde al plan”, subrayando que el indicador de confianza de los inversores refleja sintonía con el ajuste fiscal, la apertura comercial y la reducción de la intervención estatal.

Congreso: el Gobierno apuesta a reactivar la agenda

En paralelo, el Ejecutivo busca reactivar la agenda en el Congreso, tras semanas de estancamiento marcadas por la crisis de Adorni. El Gobierno presentó un nuevo Rigi (superRIGI), una reforma pensada para incentivar la llegada de inversiones extranjeras en sectores e industrias que aún no existen en la Argentina, ofreciendo beneficios específicos para capitales que vengan a montar plantas y proyectos en el país.

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También se impulsa la Ley Hojarasca, un proyecto que busca derogar normas consideradas obsoletas, desde leyes de Prensa de principios del siglo XX hasta regulaciones desactualizadas sobre organismos técnicos y servicios públicos, en un intento de “limpiar la legislación” y simplificar el marco jurídico. El oficialismo trabajó en la aceptación de casi todas las propuestas de la oposición que llegaron a la comisión de Economía, donde se trató el proyecto, lo que permitió un trato de consenso en la Cámara de Diputados, aunque el debate aún debe avanzar en el Senado.

El Gobierno presenta además el dictamen de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo que facilita la protección de invenciones en el plano internacional y se alinea con el discurso de abrir la Argentina a la innovación, el conocimiento y la ciencia de última generación.

También se discuten cambios al régimen de Zonas Frías, que recortarían subsidios a la tarifa de gas en localidades de bajas temperaturas, compensando con excepciones tributarias para empresas que inviertan en el desarrollo de la Patagonia.

El Poder Ejecutivo ha enviado unos 30 proyectos de ley en total, lo que genera un intenso debate de filosofía de Estado, más allá de la grieta tradicional, y obliga a la Cámara de Diputados a marcar prioridades entre crecimiento económico, mercado único latinoamericano, reforma del Estado y eliminación de subsidios cruzados.

El oficialismo intenta dejar atrás la parálisis generada por el caso Adorni y reordenar el debate político en torno a inversiones, propiedad privada, innovación y orden de las cuentas, mientras el mercado festeja la caída del riesgo país y la sociedad debate el costo social de ese modelo económico.

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