Reunión de gabinete: Milei ratificó a Adorni y avanzó con el plan de ajuste 2026

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Tras la salida de Milei rumbo a la Quinta de Olivos, Adorni quedó al frente de la reunión y coordinó el resto del encuentro. Allí agradeció a los equipos técnicos de cada ministerio por la preparación del informe de gestión presentado días atrás en el Congreso.

Además, el funcionario expuso detalles sobre el plan de gestión 2026/27, que incluirá una reestructuración presupuestaria en distintas áreas del Estado, junto con nuevos esquemas de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos previstos para fines de mayo.

Otro de los temas abordados fue la agenda legislativa que impulsa el oficialismo para las próximas semanas. En ese tramo participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

Entre los proyectos mencionados aparecieron la denominada Ley Hojarasca, el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y modificaciones vinculadas a la Ley de Salud Mental.

La jornada política estuvo precedida además por una conferencia de prensa encabezada por Adorni, donde enfrentó preguntas sobre su situación patrimonial, versiones sobre sobresueldos en el Gabinete y el impacto del clima político en los mercados.

Horas antes, el funcionario había participado de la inauguración de una planta automotriz en Zárate, actividad que no contó con la presencia de Javier ni Karina Milei.