El furcio de Caputo al confundir el futuro presidencial de Milei con el 2019

El "círculo virtuoso" que terminó en furcio

Caputo detallaba con entusiasmo el impacto de las reformas estructurales y la reactivación de la obra pública. Según el ministro, la combinación de la "inocencia fiscal", la ley de modernización laboral y la reducción de cargas patronales —que según sus números pasarían de 18 puntos a solo 2— generará un escenario de bonanza que se retroalimentará con la contratación de personal por parte de las empresas.

"Todo esto viene en los próximos 18 meses y va a ser un círculo virtuoso", explicaba el titular del Palacio de Hacienda. El error ocurrió justo cuando intentaba proyectar el éxito de cara a las próximas elecciones presidenciales. Aunque el ministro quiso decir 2026 (año clave previo a las legislativas) o referirse al ciclo electoral de 2027, la mención al 2019 disparó todas las alarmas.

Un fantasma de la gestión de Macri

El furcio de Caputo no pasó desapercibido, principalmente por su pasado como funcionario clave durante la presidencia de Mauricio Macri. El año 2019 representa, para el espacio político que hoy integra el Gobierno, el trauma de la derrota electoral frente a Alberto Fernández, marcada justamente por una crisis cambiaria y una economía en recesión que no logró revertirse a tiempo.

Embed - BorderPeriodismo on Instagram: " "Imagino un 2019 diferente". Caputo tuvo un furcio al aire en plena entrevista con Luis Majul y las redes no lo dejaron pasar. El funcionario destacó que los logros de gestión harán que los próximos 18 meses sean mejores. Video LN+" View this post on Instagram

Más allá del traspié temporal, el mensaje central de Caputo buscó transmitir previsibilidad. Aseguró que a partir de junio se comenzarán a construir "todos los kilómetros de ruta" y que el conocimiento de los costos de despido bajo la nueva normativa laboral será el motor para que los empresarios vuelvan a invertir.

Pese al ruido que generó el furcio, desde el entorno del ministro aclararon que se trató de un simple error numérico producto de la intensidad de la charla, aunque para el círculo político fue una inevitable ventana al pasado reciente de la Argentina.