Diputados rechazó el DNU que ampliaba los fondos para la SIDE

En primera instancia, el cordobés Gabriel Bornoroni -presidente del bloque de La Libertad Avanza- y su compañero de bancada, el santafesino Nicolás Mayoraz- consideraron que la Cámara baja no era el lugar pertinente para discutir el decreto y solicitaron que vuelva a tratarse en la Comisión Bicameral, donde el oficialismo dilata el tratamiento de los DNUs emitidos por Javier Milei. A su turno, el bonaerense Juan Manuel López (Coalición Cívica) le recordó esta situación y apuntó que existen "presiones para que los diputados no den quórum o se retiren son altas, graves y de agentes de inteligencia, no sólo del poder político".

Dado que se encontraban presentes 214 diputados, se precisaban al menos 143 votos afirmativos para garantizar el tratamiento del rechazo: hubo 156 acompañamientos. El Gobierno volvió a contar con las alianzas de legisladores que responden a los gobiernos provinciales de Tucumán y Misiones, mientras que parlamentarios de la UCR y del PRO no votaron de forma homogénea.