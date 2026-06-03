"Megaplan"; Lo que dejó la presentación y exposición de Gutiérrez en Diputados

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Según explicó el ministro, los fondos estarán destinados exclusivamente a inversión pública. Entre las prioridades figuran obras viales, proyectos de infraestructura hídrica, construcción de viviendas y gastos de capital vinculados a áreas estratégicas como educación, salud y seguridad.

Dentro de las obras mencionadas aparecen mejoras en rutas provinciales y nacionales, incluyendo intervenciones sobre la Ruta 150 en Jáchal y trabajos en el nodo del Acceso Sur de la Ruta 40. Además, se prevé fortalecer los programas habitacionales a través del IPV y distintas operatorias destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

Uno de los puntos centrales del plan es la infraestructura hídrica. El proyecto contempla la impermeabilización de canales para optimizar el uso del recurso, la ampliación de redes de agua potable y cloacas y otras obras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y social de la provincia.

Respecto de los plazos, Gutiérrez indicó que una vez obtenida la autorización legislativa se abrirá un proceso de aproximadamente 12 semanas para completar la estructura legal y administrativa necesaria para la emisión del bono.

"Los programas ejecutivos ya los tiene en su mayor parte Infraestructura, así que apenas tengamos vía libre para la emisión del bono podremos salir rápidamente hacia las licitaciones", afirmó.

El funcionario también explicó que el Gobierno evaluará cuidadosamente el momento para salir al mercado financiero, teniendo en cuenta variables como el riesgo país y la cotización internacional de los bonos.

En ese sentido, señaló que la tasa de interés estimada rondaría actualmente el 9,4%, resultado de sumar el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos —hoy cercano al 4,4%— y el riesgo país argentino, que se ubica en torno a los 500 puntos.

Otro aspecto relevante es la necesidad de obtener una calificación crediticia internacional para concretar la operación. Si bien San Juan cuenta con evaluaciones favorables de agencias locales, la emisión de deuda en mercados externos requiere una valoración específica por parte de calificadoras internacionales.

Tras la exposición, los legisladores realizaron consultas técnicas, jurídicas y financieras sobre la iniciativa, que continuará su tratamiento en comisión antes de llegar al recinto.