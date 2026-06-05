Qué es un ACV hemorrágico, la causa que provocó la muerte del Indio Solari

¿Qué es un ACV hemorrágico?

Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe y provoca una hemorragia dentro del tejido cerebral o en los espacios que lo rodean. La acumulación de sangre aumenta la presión dentro del cráneo, comprime estructuras vitales y provoca daños en las células cerebrales, que comienzan a morir por falta de oxígeno y nutrientes.

Aunque representa una proporción menor de los ACV totales —alrededor del 13% de los casos—, suele ser más grave que el ACV isquémico, que se produce por la obstrucción de una arteria.

Los especialistas distinguen dos tipos principales:

-Hemorragia intracerebral: el sangrado ocurre dentro del tejido cerebral.

-Hemorragia subaracnoidea: la sangre se acumula entre el cerebro y las membranas que lo recubren.

Cuáles son las causas más frecuentes

La hipertensión arterial sostenida en el tiempo es considerada el principal factor de riesgo para sufrir un ACV hemorrágico.

Sin embargo, también puede estar relacionado con otras condiciones médicas, entre ellas:

-Aneurismas cerebrales.

-Malformaciones arteriovenosas.

-Traumatismos craneales.

-Trastornos de coagulación.

-Consumo de drogas estimulantes, como la cocaína.

-Enfermedades degenerativas de los vasos sanguíneos cerebrales.

Los adultos mayores presentan un riesgo más elevado debido al deterioro natural de las arterias y a la mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares.

Las señales de alerta

Uno de los aspectos más peligrosos de este tipo de ACV es que puede aparecer de manera súbita y evolucionar rápidamente.

Entre los síntomas más habituales figuran:

-Dolor de cabeza intenso y repentino.

-Debilidad o parálisis de un lado del cuerpo.

-Dificultad para hablar o comprender el lenguaje.

-Pérdida de equilibrio o coordinación.

-Problemas de visión.

-Mareos severos.

-Pérdida de conciencia.

Los especialistas insisten en la importancia de reconocer rápidamente estos signos y buscar asistencia médica urgente, ya que cada minuto resulta clave para reducir las secuelas y aumentar las posibilidades de supervivencia.

Una emergencia médica que exige actuar rápido

Los expertos suelen utilizar la regla conocida como F.A.S.T. para identificar un posible ACV:

-Face (rostro): caída o asimetría facial.

-Arm (brazo): dificultad para levantar uno de los brazos.

-Speech (habla): problemas para hablar o entender.

-Time (tiempo): llamar de inmediato a emergencias.

La confirmación de que el Indio Solari murió por un ACV hemorrágico volvió a poner el foco sobre una enfermedad silenciosa y potencialmente mortal, que puede afectar a cualquier persona y cuya evolución depende, en gran medida, de la rapidez con la que se recibe atención médica especializada.